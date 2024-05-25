Рыжий кот — радость в семье: почему вы обязаны завести именно огненного пушистика

Стало известно, чем выделяются рыжие коты

3:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Рыжий кот — это истинное счастье для любой семьи. С его появлением в доме воцаряются веселье, радость и здоровье.

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Очаровательное мурлыканье этого питомца постоянно раздаётся по дому, не позволяя окунуться в печаль.

Дети не могут не улыбаться и играть, когда видят рыжего друга. И кот редко злится, даже когда малыши дергают его за пушистый хвост.

Приметы

Если к вашему дому пришёл рыжий кот, не прогоняйте его. Считается, что обида животного может оттолкнуть богатство и благополучие. Люди верят, что рыжий кот может отогнать беду и помочь преодолеть трудности. Поставьте блюдце с молоком у двери — пушистый странник не пройдёт мимо и обязательно задержится, что принесёт вам удачу.

Рыжий кот чувствует боль и тоску человека. Он любит лежать на ногах больного и внимательно смотреть ему в глаза. Болезни не выдерживают такого воздействия и отступают.

Немецкие врачи, проводившие восьмилетние исследования, утверждают, что рыжий кот продлевает жизнь человека на шесть лет благодаря положительным эмоциям и радостному настроению, которые он приносит.

Касание шерсти рыжего кота вызывает приятные воспоминания и мысли, избавляет от негатива. Это похоже на солнечный свет, пронизывающий темноту. Гладьте кота чаще, это снижает артериальное давление и помогает бороться с бессонницей.

Принимая в дар кота, дайте несколько монет прежнему владельцу — это привлечёт богатство в ваш дом.

Защитник от недугов

Алкоголизм и наркомания — бич современности. Рыжий друг поможет побороть эти зависимости и изменить взгляд на мир. Он также защищает дом от порчи, шипя и становясь на дыбы при виде недоброжелателя. Природа наделила его чувством предвидения, помогая отгонять все несчастья.

Кот, прикасаясь к вашим ногам и мурлыча, очищает вашу ауру, превращая негативную энергию в позитивную.

Характер

Характер котов зависит от воспитания. Они могут быть гордыми и независимыми, пугливыми и смелыми, коварными и добрыми — всё зависит от того, как их воспитает человек.

Люди любят придумывать истории о рыжих котах. Чтобы узнать характер своего питомца, достаточно взять его на руки, погладить, заглянуть в глаза и почесать за ухом — его реакция расскажет вам о многом.

Но одна черта остаётся неизменной — лень. Рыжие коты любят подолгу спать на диване, а при появлении человека притворяться больными. Их часто сравнивают с лисами за хитрость.

Воспитание

Начинайте воспитывать котёнка с первых дней его появления в доме. Купите когтеточку, чтобы защитить мебель и ковры от порчи. Если котёнок упрямится, поставьте рядом с когтеточкой блюдце с молоком.

Рыжему котёнку нужно свободное место для игр. Обустройте ему уголок с игрушками, и он будет счастлив.

Главный в доме — человек. Котёнок должен это запомнить. Не позволяйте ему кусать ваши руки во время игры. Можно слегка прикрикнуть, чтобы он признал ваш авторитет.

Чистота лотка важна для котёнка. Если вам нужно уехать на целый день, оставьте несколько чистых лотков.

Не наказывайте котёнка, даже если он случайно разобьёт ваши любимые цветы. Все делают ошибки, и ваш питомец — не исключение. Гармония и взаимопонимание принесут добро в ваш дом.