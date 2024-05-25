Поза "буханки" у кошек: что она означает

Если у вас есть кошка в доме, вероятно, вы наблюдали, как она принимает позу, которую называют "буханкой". Это, когда кошка лежит на животе, сжимая лапы под себя.
Теперь давайте разберем, почему кошки предпочитают такую позу. Когда кошка принимает эту позу, она показывает свою безопасность и уверенность. Она не чувствует угрозы и расслаблена в вашем присутствии. Кроме того, поза "буханки" помогает кошке регулировать свою температуру тела, что позволяет ей сохранять комфорт даже без лишнего затраты энергии на поддержание тепла.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.