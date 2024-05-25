Поза "буханки" у кошек: что она означает

Россиянам рассказали, что значит поза "буханки" у кошки

0:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если у вас есть кошка в доме, вероятно, вы наблюдали, как она принимает позу, которую называют "буханкой". Это, когда кошка лежит на животе, сжимая лапы под себя.

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Теперь давайте разберем, почему кошки предпочитают такую позу. Когда кошка принимает эту позу, она показывает свою безопасность и уверенность. Она не чувствует угрозы и расслаблена в вашем присутствии. Кроме того, поза "буханки" помогает кошке регулировать свою температуру тела, что позволяет ей сохранять комфорт даже без лишнего затраты энергии на поддержание тепла.