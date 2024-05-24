Пять вещей, которые могут чувствовать собаки

Кинолог Голубев назвал вещи, которые могут чувствовать собаки

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какие пять вещей могут чувствовать собаки.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Так, четвероногие способны понять эмоции человека. Пёс даже может подстраиваться под состояние своего хозяина. Они способны считать изменения в голосе и положение тела.

Еще собака способна почувствовать, когда человек находится в алкогольном опьянении, даже совсем легком.

Голубев, слова которого приводит "ВМ", заявил, что эти животные могут чувствовать перемены погоды. В это время собака может выть, лаять, поджимать уши.

А обученные собаки даже способны по запаху определить малярию, диабет, болезнь Паркинсона и онкологические заболевания.

Также есть версия, что пушистики могут понять, когда их хозяйка беременна.