Пять вещей, которые могут чувствовать собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какие пять вещей могут чувствовать собаки.
Так, четвероногие способны понять эмоции человека. Пёс даже может подстраиваться под состояние своего хозяина. Они способны считать изменения в голосе и положение тела.
Еще собака способна почувствовать, когда человек находится в алкогольном опьянении, даже совсем легком.
Голубев, слова которого приводит "ВМ", заявил, что эти животные могут чувствовать перемены погоды. В это время собака может выть, лаять, поджимать уши.
А обученные собаки даже способны по запаху определить малярию, диабет, болезнь Паркинсона и онкологические заболевания.
Также есть версия, что пушистики могут понять, когда их хозяйка беременна.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.