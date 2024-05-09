Для чего кошка потягивается, когда видит хозяина: эксперты дали объяснения этого жеста

Потягивание кошек способствует укреплению их мускулатуры по всему телу, что полезно для их здоровья. Во время сна их мышцы полностью расслабляются, из-за чего животным требуется время на восстановление.
Потягивания жизненно необходимы для расслабления мышц после длительного периода бездействия и помогают избавиться от дискомфорта. Также, они способствуют выведению токсинов, молочной кислоты и углекислого газа из мышц, что благотворно влияет на их состояние.
Кошки инстинктивно стремятся поддерживать своё тело в гибком и здоровом состоянии, и регулярные растяжки готовят их к охоте.
Проявления привязанности к хозяину включают:
Самое яркое доказательство доверия — потягивание на животе или коленях человека.
Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.