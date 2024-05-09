Для чего кошка потягивается, когда видит хозяина: эксперты дали объяснения этого жеста

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Эксперты рассказали, для чего кошка потягивается

1:03
Зоосфера » Кошки

Потягивание кошек способствует укреплению их мускулатуры по всему телу, что полезно для их здоровья. Во время сна их мышцы полностью расслабляются, из-за чего животным требуется время на восстановление.

Эксперты рассказали, для чего кошка потягивается
Фото: Wikipedia by myllissa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Потягивания жизненно необходимы для расслабления мышц после длительного периода бездействия и помогают избавиться от дискомфорта. Также, они способствуют выведению токсинов, молочной кислоты и углекислого газа из мышц, что благотворно влияет на их состояние.

Кошки инстинктивно стремятся поддерживать своё тело в гибком и здоровом состоянии, и регулярные растяжки готовят их к охоте.

Проявления привязанности к хозяину включают:

  • Растяжение перед хозяином как знак любви и привязанности;
  • Вставание на передние лапы у ног хозяина как символ особой связи;
  • Лёжа на полу с обнажённым животом при человеке как признак доверия.

Самое яркое доказательство доверия — потягивание на животе или коленях человека.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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