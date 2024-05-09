Для чего кошка потягивается, когда видит хозяина: эксперты дали объяснения этого жеста

Эксперты рассказали, для чего кошка потягивается

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Потягивание кошек способствует укреплению их мускулатуры по всему телу, что полезно для их здоровья. Во время сна их мышцы полностью расслабляются, из-за чего животным требуется время на восстановление.

Фото: Wikipedia by myllissa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Потягивания жизненно необходимы для расслабления мышц после длительного периода бездействия и помогают избавиться от дискомфорта. Также, они способствуют выведению токсинов, молочной кислоты и углекислого газа из мышц, что благотворно влияет на их состояние.

Кошки инстинктивно стремятся поддерживать своё тело в гибком и здоровом состоянии, и регулярные растяжки готовят их к охоте.

Проявления привязанности к хозяину включают:

Растяжение перед хозяином как знак любви и привязанности;

Вставание на передние лапы у ног хозяина как символ особой связи;

Лёжа на полу с обнажённым животом при человеке как признак доверия.

Самое яркое доказательство доверия — потягивание на животе или коленях человека.