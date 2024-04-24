Названы 3 породы кошек, шерсть которых вызовет зависть у всех

Три породы кошек с роскошной шерстью

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Шерсть кошек — это не только защита от холода, но и их визитная карточка. Существуют породы, которые выделяются своей особенно густой и красивой шерстью, делая их настоящими королевами кошачьего мира.

Фото: commons.wikimedia.org by dlz28 is licensed under public domain

1. Сибирская кошка. Сибирская кошка, происходящая из холодных просторов России, славится своей изумительной шерстью. Эти кошки имеют двойное покрытие, состоящее из плотного подшерстка и длинной, пышной внешней шерсти. Их мех такой густой, что даже в самые суровые морозы они чувствуют себя комфортно.

2. Норвежская лесная кошка. Еще одна порода, известная своей роскошной шерстью, — это норвежская лесная кошка. Происходящая из диких лесов Норвегии, эти кошки адаптировались к суровым климатическим условиям и развили густую, водоотталкивающую шерсть, защищающую их от холода и влаги.

3. Персидская кошка. Персидская кошка — это аристократ среди кошек, с безупречным внешним видом и длинной, шелковистой шерстью. Их густая, пышная шерсть требует тщательного ухода, включая ежедневное расчесывание, чтобы предотвратить образование колтунов.