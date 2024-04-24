Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре проблемы со здоровьем, связанные с появлением ранней седины
Рецепт английского чая
Вкусный рецепт гречки по-купечески
Виктория Боня отреагировала на новость о смерти блогера Лены Миро
Бузина: польза и вред ягоды
Раскрыта тайна смерти "кричащей мумии" из Египта
Авиаперевозчиков попросили бороться с духотой в самолетах
Тонколистные бархатцы станут украшением сада
АТОР: краснодарский край становится лидером на майские праздники
Названы 3 породы кошек, шерсть которых вызовет зависть у всех

Три породы кошек с роскошной шерстью

1:21
Зоосфера » Кошки

Шерсть кошек — это не только защита от холода, но и их визитная карточка. Существуют породы, которые выделяются своей особенно густой и красивой шерстью, делая их настоящими королевами кошачьего мира. 

Три породы кошек с роскошной шерстью
Фото: commons.wikimedia.org by dlz28 is licensed under public domain

1. Сибирская кошка. Сибирская кошка, происходящая из холодных просторов России, славится своей изумительной шерстью. Эти кошки имеют двойное покрытие, состоящее из плотного подшерстка и длинной, пышной внешней шерсти. Их мех такой густой, что даже в самые суровые морозы они чувствуют себя комфортно.

2. Норвежская лесная кошка. Еще одна порода, известная своей роскошной шерстью, — это норвежская лесная кошка. Происходящая из диких лесов Норвегии, эти кошки адаптировались к суровым климатическим условиям и развили густую, водоотталкивающую шерсть, защищающую их от холода и влаги. 

3. Персидская кошка. Персидская кошка — это аристократ среди кошек, с безупречным внешним видом и длинной, шелковистой шерстью. Их густая, пышная шерсть требует тщательного ухода, включая ежедневное расчесывание, чтобы предотвратить образование колтунов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
"Аэрофлот" запустил масштабную распродажу билетов
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Армия России начинает "выносить" железнодорожную инфраструктуру Украины Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Эти красавицы могут переносить жару всё лето: вот какие цветы можно посадить
Эти красавицы могут переносить жару всё лето: вот какие цветы можно посадить
Последние материалы
Садальский призвал всех чиновников пройти через СВО
Лучший рецепт кваса
MAIA: ассистент с навыками нейросети мог бы получать не менее 2,5 миллионов
Стало известно, как правильно воспитывать кошку
3 эффективных способа подружить кошку с собакой
MNRAS: через 6-15 тыс. лет в Марс врежутся метеориты из-за эксперимента DART
Сливочный суп с брокколи и чеддером: простой рецепт
Названы самые дружелюбные породы кошек
Как избавиться от колорадского жука
Аналитики перечислили самые популярные в РФ кроссоверы и внедорожники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников