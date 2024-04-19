В какой стране придумали собак: интересные факты о происхождении четвероногих друзей

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Названы интересные факты о происхождении собак

3:20
Зоосфера » Собаки

История происхождения собаки до сих пор остается загадкой, и ученые не могут определить точного предка собаки, а также место и время её первого одомашнивания. По одной из версий, считается, что предком собаки был волк, по другой — шакал, а также есть предположение о лисе. Эти гипотезы, вместе с множеством других, не получили окончательного подтверждения, несмотря на многочисленные генетические исследования.

Названы интересные факты о происхождении собак
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Происхождение слова "собака" остается неизвестным до сих пор. Существует множество версий: от скифского "spaka" до славянского "со боку" и древнего парси "sabah". Научная гипотеза, подкрепленная работами авторитетных ученых, таких как Миллер и Фасмер, связывает это слово с иранским "sabāka", что переводится как "быстрый".

Также существует версия, что слово происходит от тюркского "кобяк", что означает "одомашненное хищное животное". Позже славянские народы, возможно, адаптировали его под форму "собака". В русском языке это слово впервые появилось в XII веке, до этого использовались другие названия: "хорт" для гладкошерстных пород и "пес" для собак с густой шерстью.

Первые археологические находки останков собак относятся к X тысячелетию до нашей эры в Азии. Первая порода, сходная с современной борзой, появилась примерно девять тысяч лет назад. Во время раскопок шумерской цивилизации в Месопотамии были обнаружены наскальные рисунки собак, сделанные в VII тысячелетии до н. э., очень похожие на салюки, считающиеся одной из первых чистокровных пород. Они получили название от города Салук в Йемене. Также ранней одомашненной собакой считается гончая фараонов, изображение которой было найдено на диске, датированном IV тысячелетием до н. э., где она охотится на газель.

История о псе по кличке Сотер славится своим первенством. В Древней Греции он служил одной из сторожевых собак, защищавших города. Своим предупреждением о приближении врага он спас жителей Коринфа, в то время как весь оборонительный отряд погиб. Сотер остался единственным выжившим и принес сообщение о надвигающейся угрозе.

О первых одомашненных собаках (используемых для охоты) в письменных источниках упоминает древнегреческий писатель и полководец Ксенофонт (430-350 до н. э.). Собаки, по всей вероятности, начали приближаться к пещерам людей, чувствуя, что они не опасны, а люди, в свою очередь, начали их кормить и пускать в свои жилища. Таким образом, собаки стали доверять людям и помогать им, в частности, на охоте. Позднее люди начали осознанно отбирать и спаривать самых умных и здоровых собак для создания наиболее полезных пород. Это отборное разведение пород для различных целей началось позже. На сегодняшний день существует около 500 пород собак, которые различаются по множеству характеристик — от размеров и окраса до формы хвоста и функционального назначения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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