Всем любителям, которым лижут: почему ваши руки могут стать самым привлекательным для кошки

Эксперты рассказали, почему кошки лижут руки хозяина

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда поведение кошек может вызывать недоумение у людей. Однако за этими действиями могут стоять определенные причины.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Например, владельцам полезно знать, почему кошка часто облизывает руки. Причины такого поведения могут быть разнообразны.

Иногда такое поведение животного может свидетельствовать о проблемах.

Если питомец облизывает руку только изредка, нет нужды беспокоиться. Однако, если это происходит регулярно, следует обратить внимание. Кошки могут так поступать, испытывая сильный стресс.

Причинами стресса могут быть различные факторы. Например, питомец может быть напуган или беспокоиться из-за изменений в окружающей обстановке.

Следует учитывать, что постоянный стресс негативно сказывается на здоровье животного.

Это может привести к снижению иммунитета и увеличить риск различных заболеваний.

Кроме того, кошка может облизывать руки, чтобы отвлечься от болезненных ощущений. Если при этом у питомца наблюдается избыточное слюнотечение, стоит обратиться к ветеринару.