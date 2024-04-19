Накачиваем кошку белком и делаем из нее атлета: какому пушистику понравится "спортивная" диета

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Эксперты рассказали о белковой диете для кошек

2:27
Зоосфера » Кошки

Популярность белковых диет и продуктов с высоким содержанием протеина, таких как печенье и батончики, постоянно растёт.

Эксперты рассказали о белковой диете для кошек
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эти диеты становятся особенно востребованными среди спортсменов. Учитывая, что многие кошки также любят активный образ жизни, многие владельцы начинают задумываться: может ли белковая диета подойти для их усатых друзей? Давайте разберёмся в этом вопросе вместе.

Прежде всего, стоит отметить, что существуют ситуации, когда кошкам необходима диета с повышенным содержанием белка и сниженным содержанием углеводов в рационе, особенно если у питомца проблемы со здоровьем. Однако есть случаи, когда избыток белка вреден для кошек.

Чтобы избежать возможных негативных последствий, перед началом такой диеты важно проконсультироваться с ветеринарным специалистом. Только он сможет определить реальные потребности вашей кошки и скорректировать рацион соответствующим образом.

Во-вторых, если белковая диета необходима, то придётся придерживаться её долгое время или даже постоянно изменить рацион питомца. Основное условие — обеспечить пушистому другу сбалансированное питание, включающее не только белок, но и другие необходимые элементы. Также стоит помнить, что в некоторых случаях белковая диета может привести к набору лишнего веса. Если вес вашего питомца стал проблемой, лучше рассмотреть иные варианты. Решение о выборе диеты следует принимать совместно с ветеринаром, чтобы не нанести вред здоровью вашего любимца.

В-третьих, белковая диета обычно рекомендуется для двух категорий кошек:

Кошек с избыточным весом: лишний вес может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, такие как артрит, диабет и дыхательные нарушения. Увеличение содержания белка в рационе и выбор диетических консервов могут помочь кошке поддерживать оптимальный вес, но нужно быть осторожными из-за возможного обратного эффекта.

Кошек с диабетом: белковая диета с низким содержанием углеводов часто помогает контролировать уровень сахара в крови.

Но есть и кошки, для которых белковая диета противопоказана, включая тех, у кого есть проблемы с печенью или почками, так как организму будет трудно обработать избыток белка.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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