Только не бейте: как утихомирить буйного щенка без насилия

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Кинологи рассказали, как успокоить щенка

3:16
Зоосфера » Собаки

Энергичный молодой пес с радостью исследует окружающий мир, его живость вызывает восхищение — он постоянно в движении, прыгает и бегает. Однако иногда эта энергия может выйти из-под контроля. В такие моменты молодой пес начинает грызть всё, что попадется под лапы, лает, скулит, воет, избегает общения с хозяином и непристойно ведет себя в присутствии гостей. В общем, пес не знает меры в своем поведении.

Кинологи рассказали, как успокоить щенка
Фото: commons.wikimedia. org by Eugen. D. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Признаки гиперактивности и её причины

О таком поведении много говорит характер животного — оно чрезмерно впечатлительно, встречает прохожих прыжками, нервничает при громких звуках, а дома постоянно требует внимания хозяина, испытывает трудности со сном.

Когда его берут на руки, он не может успокоиться и начинает скулить. Хозяину приходится уделять питомцу больше внимания, помимо того, что он постоянно решает проблемы, возникающие из-за питомца. Причин для гиперактивного поведения может быть несколько: раннее отделение от матери, что затрудняет адаптацию к новому окружению, и теперь пес пытается справиться со стрессом таким образом.

Неправильный подход к воспитанию щенка, когда члены семьи не учитывают его потребности, могут поддерживать его гиперактивное поведение. Недостаток общения и недостаток прогулок также могут повлиять на поведение, особенно если щенка оставляют одного в молодом возрасте. Некоторые породы имеют предрасположенность к гиперактивности, но это можно контролировать правильным воспитанием.

Неправильные методы борьбы с гиперактивностью

Постоянное наказание пса за любое проявление активности в домашних условиях может только усугубить ситуацию. Наказание не должно следовать за естественной игрой, прыжками или лаем — это способы исследования окружающего мира собакой, ее способы общения и обучения.

Необходимо учитывать особенности породы. Для некоторых собак такой уровень активности является нормой. Поэтому вместо ругани и наказаний более эффективно принимать конструктивные меры.

Правильные тактики

Основным методом исправления поведения пса являются долгие прогулки — чем больше, тем лучше. Особенно полезно проводить активные прогулки перед сном, они помогают израсходовать энергию. Чем усталее пес после прогулки, тем спокойнее он будет вести себя дома и лучше спать. Маршруты прогулок также следует варьировать, чтобы пес не скучал.

Дрессировка также играет важную роль. С самого раннего возраста щенка следует учить командам и выполнять упражнения на выдержку. Собаку нужно обучить кормиться по команде, искать предметы по запросу хозяина, приносить предметы. Интеллектуальная нагрузка делает собаку более послушной. Если дрессировка щенка кажется слишком сложной задачей, можно обратиться к профессионалам. С ветеринаром также стоит обсудить рацион питомца, возможно, его питание слишком калорийное, что способствует избыточной активности.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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