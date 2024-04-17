Как кошки могут предсказать смерть человека: 3 объяснения этого феномена

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Как кошка определяет скорую смерть человека

1:50
Зоосфера » Кошки

Любовь к кошкам объясняется не только милым внешним видом и способностью поднимать настроение. Умение кошек привнести тепло и уют в дом, делает этих мурлык настоящими друзьями человека.

Как кошка определяет скорую смерть человека
Фото: Wikipedia by stefan_fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако, кроме перечисленных качеств, некоторые кошки способны предсказать скорую смерть человека.

История кота по имени Оскар, который в 2006 году стал известен благодаря своей способности предсказывать смерть пациентов в доме престарелых, породила много разговоров о сверхъестественных способностях животных. Оскар, заходя в палату пожилого человека и проводя там длительное время перед его кончиной, практически никогда не ошибался в своих предсказаниях. Это вызывало у работников заведения разные мысли о феномене кошачьих инстинктов.

Многочисленные предположения имеются относительно того, как животные могут определять приближение смерти человека. Одна из теорий заключается в том, что кошка обладает способностью улавливать определенные запахи, которые выделяются организмом перед наступлением смерти.

Кроме того, тихое и спокойное поведение умирающего привлекает кошек, предпочитающих тишину и безопасность. Эти животные также умеют распознавать мимику лица, позволяя им замечать даже незначительные признаки страдания на лице человека.

Однако, несмотря на множество свидетельств и историй о кошках, предсказывающих смерть, стоит помнить, что животные могут ошибаться, и лучше всегда прислушиваться к советам специалистов.

В конечном итоге, пушистые друзья могут быть верными компаньонами, но решения о своём здоровье лучше принимать с учетом медицинских рекомендаций и профессионального мнения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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