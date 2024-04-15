Эта необычная порода обретает популярность в мире: "кошачий оборотень"

Самая необычная порода кошек

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Невероятные существа, похожие на котиков-оборотней, стали настоящим откровением для многих ценителей необычных пород кошек.

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Эти уродливо-привлекательные создания, получившие название "ликои", покорили сердца зоологов и заводчиков всего мира. Впервые они были обнаружены в доме американской жительницы, после чего началась настоящая эпоха исследования и разведения этой породы.

Имя "ликои" было выбрано неслучайно — оно происходит от греческого слова "волк", подчеркивая дикий характер этих существ. Их внешний вид поражает необычностью: облезлая шерсть, большие желтые глаза, стройное телосложение и лысая морда создают уникальный облик котов-оборотней.

Одной из особенностей породы "ликои" является изменчивость состояния шерсти в зависимости от сезона. Они могут быть полностью облысевшими, а затем вновь обрастать густой шерстью. Окрас "ликоев" тоже удивителен — черный с сединой, что придает им еще больше загадочности.

Несмотря на пугающую внешность, характер у ликоев на удивление добрый и ласковый. Они становятся верными друзьями и всегда готовы защищать своих хозяев. Кроме того, они легко переносят одиночество, что делает их отличными компаньонами даже для занятых людей.

С каждым годом популярность породы "ликои" неуклонно растет. В России уже появились первые питомники, где можно завести себе этого уникального питомца. Средняя цена на котенка породы "ликои" варьируется от 50 до 80 тысяч рублей.