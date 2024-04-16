Перекусят стальные прутья: названы породы собак с чудовищной силой укуса

Кинологи назвали породы собак с чудовищной силой укуса

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — одни из наиболее популярных домашних животных на планете. Их приветствуют в своих домах и порой доверяют им самое драгоценное — охрану своих детей и домашнего пространства. Это доверие обосновано, поскольку собаки, при необходимости, могут использовать свои зубы, что может представлять опасность для злоумышленников. Ученые провели исследования, чтобы определить, какие породы собак обладают наибольшей силой укуса. Сила укуса измеряется в psi — единицах, которая равна давлению в килограммах на квадратный сантиметр.

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Дикая африканская собака, хотя и не является домашним животным, обладает уникальными охотничьими навыками. В настоящее время дикие африканские собаки сталкиваются с угрозой полного исчезновения из-за истребительной деятельности. Их сила укуса составляет 22,29 кг/см². Местные жители часто называют их "окрашенными охотничьими собаками" из-за пятнистого окраса их шкуры.

Ротвейлеры — это еще одна популярная порода, которую часто держат в домашних условиях. Сила укуса у ротвейлера составляет 23,06 кг/см². Это объясняется их крупным размером и развитыми мускулами, которые могут достигать веса до 60 кг. Ротвейлеры известны своей обучаемостью, преданностью семье и бесстрашием, но при этом могут быть опасны для обидчиков.

Волкодавы — это смесь собаки и серого волка, что делает их непредсказуемыми, но прилежными учениками. Их сила укуса составляет 28,54 кг/см². Некоторые из них могут сохранить волчьи наклонности, такие как лазание по заборам и жевание различных предметов.

Мастифы — это одна из крупнейших пород собак с чрезвычайно сильным укусом, который достигает почти 40 кг/см². Их вес может достигать 70 кг. Основное предназначение мастифов — охрана, и они выполняют это задание профессионально. Они спокойны по характеру, хорошо относятся к людям, но лучше не дразнить их, иначе можно столкнуться с их мощными челюстями.

Турецкие собаки, известные также как кангалы или анатолийские карабаши, обладают самой впечатляющей силой укуса среди всех пород — 52,24 кг/см². Они представляют собой защитников стад и могут легко справиться с непрошенными гостями, проявляя преданность своей семье и готовность защищать её любой ценой.