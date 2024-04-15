Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером

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Зоосфера » Кошки

Возрастные изменения затрагивают каждое существо на Земле, и поэтому критически важно определить момент, когда питомец начинает входить в стадию старости. Это поможет обеспечить ему правильный уход, способствующий долголетию. Тем не менее, даже производители кормов не всегда точно могут определить этот момент.

Эксперты рассказали, с какого момента кошка считается старой
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Часто указывается, что старость начинается примерно в семилетнем возрасте, что является ошибкой. В этот период животное находится в своем пике активности, и ему не требуется специальное питание для пожилых. Реальный момент старости зависит от породы и может наступить в возрасте от 12 до 15 лет. При должном уходе питомец способен прожить более 20 лет.

Возрастные изменения обычно проявляются общим снижением активности и ухудшением здоровья, поэтому важно выбирать специализированный корм, отвечающий его потребностям.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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