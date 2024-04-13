3 удивительных причины: почему собака лижет лицо хозяина?

Почему собака лижет лицо?

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Известно, что многие хозяева домашних питомцев сталкиваются с таким явлением, как лизание лица собакой. Почему животное так делает и что может побудить его к такому поведению? Ученые и ветеринары называют несколько основных причин, объясняющих данное явление.

Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первая причина — инстинкт добычи пищи. Дикие щенки волков лижут пасть взрослых особей, чтобы стимулировать рвотный рефлекс и получить пищу. Хотя это может показаться довольно неприятным, таким образом, детёныши волка переходят с материнского молока к твёрдой пище. Хотя этот механизм действует в основном в природе, у домашних собак он может проявляться в форме привычки лизания лица хозяина.

Вторая причина заключается в жесте умиротворения. Собаки могут лизать лицо своего хозяина как проявление социального почтения и уважения. Это поведение может выражать их привязанность, желание получить внимание или попросить еду. Также животные могут облизывать лица незнакомых людей в знак миролюбия и безопасности.

Третья причина кроется в уходе и заботе. Ваш питомец может воспринимать вас как члена своего "стаи" и лизать вам лицо в знак заботы и привязанности.