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ТОП-5 причин: почему собаки любят спать с хозяином

Почему собаки предпочитают спать с хозяином

1:36
Зоосфера » Собаки

Собаки, наряду с кошками, являются одними из самых популярных домашних питомцев по всему миру. Многие хозяева собак сталкиваются с ситуацией, когда их четвероногие друзья предпочитают спать прямо на кровати вместе с ними. Но почему собаки любят спать с хозяином, и почему люди допускают такую близость? Рассмотрим ТОП-5 причин, объясняющих это поведение.

Почему собаки предпочитают спать с хозяином
Фото: Wikipedia by Sberlazza is licensed under Attribution 2.0 Generic

Если щенок с самого начала своего появления в доме спит на кровати хозяина, то взрослая собака будет продолжать эту практику, привыкнув к такому уровню комфорта. Хотя некоторым владельцам может быть сложно разделить кровать с крупным питомцем, который занимает большую часть пространства.

Зимой или во время холодного времени года собаки могут выступать в роли обогревателя для своих хозяев. Они стремятся прижаться к человеку, чтобы согреться, что связано с их физиологическими особенностями и согреть хозяина.

Собаки — умные и чувствительные существа, ценят комфорт и иногда предпочитают спать на мягкой постели вместо своего лежака. Они могут искать защиту у хозяина, особенно во время стрессовых ситуаций, таких как шумные фейерверки или гроза.

Также, сон с хозяином помогает собакам чувствовать себя защищенными и спокойными, так как для них важна физическая близость к человеку.

Инстинкт "детей-сирот" также играет немаловажную роль: собаки, выросшие на руках человека с самого раннего возраста, воспринимают своего хозяина как лидера и защитника. Для таких питомцев хозяин остается важным источником утешения и поддержки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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