Вы даже не могли и представить, на что способны ваши питомцы: правда от экспертов

Эксперты рассказали, какими способностями обладают домашние животные

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние питомцы часто удивляют нас своими навыками и способностями, которые мы даже не подозреваем. За их милым внешним видом скрывается целый мир умений, способных поражать и восхищать. В этой статье мы рассмотрим несколько из них.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Чувство эмоций: питомцы часто проявляют удивительное чувство эмоций, способное улучшить наше настроение и поддержать в трудную минуту. Они могут чувствовать наше состояние и реагировать соответствующим образом, будь то ласка или утешение.

питомцы часто проявляют удивительное чувство эмоций, способное улучшить наше настроение и поддержать в трудную минуту. Они могут чувствовать наше состояние и реагировать соответствующим образом, будь то ласка или утешение. Лечебные способности: исследования показывают, что наличие домашнего питомца может снижать уровень стресса и депрессии у их хозяев. Они даже могут помогать снижать давление и улучшать общее здоровье своих владельцев.

исследования показывают, что наличие домашнего питомца может снижать уровень стресса и депрессии у их хозяев. Они даже могут помогать снижать давление и улучшать общее здоровье своих владельцев. Защита и предупреждение: многие домашние животные обладают чувством опасности и могут предупреждать о ней своих хозяев. Собаки, например, могут реагировать на подозрительные звуки или запахи, защищая свой дом и семью.

многие домашние животные обладают чувством опасности и могут предупреждать о ней своих хозяев. Собаки, например, могут реагировать на подозрительные звуки или запахи, защищая свой дом и семью. Терапевтическая помощь: существует множество программ терапии с использованием домашних животных, которые помогают людям с физическими и эмоциональными проблемами. Особенно известны такие методы, как езда на лошадях или собаки-терапевты для детей с аутизмом.

существует множество программ терапии с использованием домашних животных, которые помогают людям с физическими и эмоциональными проблемами. Особенно известны такие методы, как езда на лошадях или собаки-терапевты для детей с аутизмом. Умение предсказывать: некоторые питомцы обладают удивительной способностью предвидеть определенные события. Считается, что кошки могут чувствовать приближение стихийных бедствий, таких как землетрясения или непогода, и предупреждать об этом своих хозяев.

некоторые питомцы обладают удивительной способностью предвидеть определенные события. Считается, что кошки могут чувствовать приближение стихийных бедствий, таких как землетрясения или непогода, и предупреждать об этом своих хозяев. Социальная адаптация: для многих людей домашние животные становятся мостом к общению и социализации. Они помогают своим владельцам находить новых друзей и развивать навыки коммуникации.