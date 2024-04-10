Почему кошкам не нравится, когда мы смотрим им в глаза: это буквально вызов на дуэль

Стало известно, почему кошка не любит, когда ей смотрят в глаза

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Заметили ли вы, как ваша кошка начинает проявлять резкую антипатию к вам, когда вы смотрите ей в глаза?

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это поведение вашего усатого друга может показаться странным, однако у него есть свои объяснения. Ученые, изучающие кошек, выделяют как минимум две причины, почему наши пушистые спутники могут не любить игры в гляделки.

Физиологические особенности играют роль. Кошки, в отличие от людей, не имеют периферического зрения. Когда им нужно что-то увидеть, они обращают свой взгляд к интересующему предмету. Поэтому для них неочевидно, почему вы смотрите им в глаза.

Еще одна причина кроется в их природе — это борьба за власть. Прямой взгляд в глаза может быть воспринят вашим пушистым другом как желание сразиться за территорию. Уличные кошки часто решают свои конфликты именно таким образом: кто первый отводит взгляд, тот считается проигравшим.