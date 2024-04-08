Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько граждан хотят улучшить жилищные условия — поясняет ВЦИОМ
Интересные факты о кошках
Теннисист Медведев: "Стараюсь как можно меньше использовать социальные сети"
Вода с лимоном и куркумой: простой напиток с антиоксидантными свойствами для похудения
Породы кошек со сдержанным нравом
Морковное масло: сила природы для красоты волос
Подкармливаем гортензию весной
Ferrari расширяет экспертизу в области аккумуляторных батарей для электромобилей
Зеленский: Украина проиграет войну, если Конгресс США не разблокирует пакет помощи
Пора выгонять нового соседа: что делать, если в ухе собаки поселилась муха

Ветеринары рассказали, как выгнать муху из уха собаки

1:49
Зоосфера » Собаки

Владельцы домашних животных часто сталкиваются с различными ситуациями, требующими быстрой и грамотной реакции. Одной из таких неприятностей может стать ситуация, когда в ухе вашей собаки поселится муха.

Ветеринары рассказали, как выгнать муху из уха собаки
Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Это не только вызывает дискомфорт у питомца, но и может привести к более серьезным последствиям, если не принять меры вовремя. В данной статье мы рассмотрим, что делать в подобной ситуации.

  • Не паникуйте, сохраняйте спокойствие: первым шагом в решении любой проблемы является сохранение хладнокровия. Ваша реакция влияет на состояние питомца. Паника может вызвать стресс у собаки и сделать процесс удаления насекомого более сложным.
  • Оцените ситуацию: попытайтесь определить, насколько глубоко залетела муха в ухо собаки. Если она находится внутри ушного канала, не пытайтесь самостоятельно достать её без профессиональной помощи, чтобы избежать травмирования уха.
  • Не используйте острые предметы: никогда не пытайтесь вытащить муху из уха собаки с помощью острых предметов, таких как пинцет или иголка. Это может причинить боль и повредить ухо вашего питомца.
  • Обратитесь к ветеринару: если вы не уверены, как поступить, или если муха находится слишком глубоко в ухе собаки, обратитесь к ветеринару. Профессионал сможет безопасно и эффективно удалить насекомое, минимизируя риск травмирования уха.
  • Используйте специализированные средства: ветеринар может рекомендовать специальные капли или растворы для ушей, которые помогут усыпить муху и облегчат её удаление.
  • Предотвратите повторное возникновение: после удаления мухи из уха собаки, примите меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Регулярно очищайте уши своего питомца от секрета, следите за его гигиеной.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета

Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.

Вода с лимоном и мёдом: тонизирует, согревает и укрепляет иммунитет
Эксперты назвали самые добрые породы кошек
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
За что такая цена: названы самые дорогие породы собак, которые заберут у вас последнюю копейку
Как сделать правильный соус для салата "Цезарь": пошаговые рекомендации
Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями
Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями
Последние материалы
Сколько граждан хотят улучшить жилищные условия — поясняет ВЦИОМ
Интересные факты о кошках
Теннисист Медведев: "Стараюсь как можно меньше использовать социальные сети"
Вода с лимоном и куркумой: простой напиток с антиоксидантными свойствами для похудения
Породы кошек со сдержанным нравом
Морковное масло: сила природы для красоты волос
Подкармливаем гортензию весной
Ferrari расширяет экспертизу в области аккумуляторных батарей для электромобилей
Ветеринары рассказали, как выгнать муху из уха собаки
Зеленский: Украина проиграет войну, если Конгресс США не разблокирует пакет помощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников