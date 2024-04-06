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Забудете о шерсти навсегда: как убирать шерсть домашних животных с различных поверхностей — невероятно эффективно

Эксперты рассказали, как легко убрать шерсть с любой поверхности

1:42
Зоосфера

Совместное проживание с собаками и кошками приносит нам неописуемое счастье и радость, однако одним из недостатков является избыточное количество шерсти, которое кажется покрывает каждую поверхность в доме.

Эксперты рассказали, как легко убрать шерсть с любой поверхности
Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License

Ниже приведены полезные советы по эффективному удалению упрямой шерсти животных с различных поверхностей в вашем доме, включая ковры, шторы, мебель и даже стиральную машину.

  • Ковры: для устранения шерсти с ковров рекомендуется использовать смесь из кондиционера для белья и воды, распыленную на ковер и затем высушенную. Это помогает разрыхлить ворсинки ковра и облегчить их уборку.
  • Шторы: для удаления шерсти с штор достаточно пройтись по ним чистой сухой губкой, которая эффективно улавливает волоски животных.
  • Деревянная мебель: для очистки деревянных поверхностей от шерсти рекомендуется использовать сухие салфетки, которые помогут убрать шерсть и освежить поверхность.
  • Диван из микрофибры: для удаления шерсти с дивана из микрофибры можно использовать чистый сухой резиновый скребок, который поможет ослабить шерсть перед пылесосом.
  • Деревянные полы: для очистки деревянных полов от шерсти рекомендуется использовать каучуковую щетку, которая эффективно соберет даже самую тонкую шерсть.
  • Стиральная машина: для предотвращения скопления шерсти в стиральной машине, ее следует периодически пропылесосить и очищать фильтр сливного насоса.
  • Одежда: для удаления шерсти с одежды можно использовать валики для сбора шерсти или резиновые перчатки, смоченные водой.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете с легкостью справиться с избыточной шерстью в вашем доме и сохранить его чистым и ухоженным.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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