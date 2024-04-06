Забудете о шерсти навсегда: как убирать шерсть домашних животных с различных поверхностей — невероятно эффективно

Эксперты рассказали, как легко убрать шерсть с любой поверхности

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Совместное проживание с собаками и кошками приносит нам неописуемое счастье и радость, однако одним из недостатков является избыточное количество шерсти, которое кажется покрывает каждую поверхность в доме.

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Ниже приведены полезные советы по эффективному удалению упрямой шерсти животных с различных поверхностей в вашем доме, включая ковры, шторы, мебель и даже стиральную машину.

Ковры: для устранения шерсти с ковров рекомендуется использовать смесь из кондиционера для белья и воды, распыленную на ковер и затем высушенную. Это помогает разрыхлить ворсинки ковра и облегчить их уборку.

для устранения шерсти с ковров рекомендуется использовать смесь из кондиционера для белья и воды, распыленную на ковер и затем высушенную. Это помогает разрыхлить ворсинки ковра и облегчить их уборку. Шторы: для удаления шерсти с штор достаточно пройтись по ним чистой сухой губкой, которая эффективно улавливает волоски животных.

для удаления шерсти с штор достаточно пройтись по ним чистой сухой губкой, которая эффективно улавливает волоски животных. Деревянная мебель: для очистки деревянных поверхностей от шерсти рекомендуется использовать сухие салфетки, которые помогут убрать шерсть и освежить поверхность.

для очистки деревянных поверхностей от шерсти рекомендуется использовать сухие салфетки, которые помогут убрать шерсть и освежить поверхность. Диван из микрофибры: для удаления шерсти с дивана из микрофибры можно использовать чистый сухой резиновый скребок, который поможет ослабить шерсть перед пылесосом.

для удаления шерсти с дивана из микрофибры можно использовать чистый сухой резиновый скребок, который поможет ослабить шерсть перед пылесосом. Деревянные полы: для очистки деревянных полов от шерсти рекомендуется использовать каучуковую щетку, которая эффективно соберет даже самую тонкую шерсть.

для очистки деревянных полов от шерсти рекомендуется использовать каучуковую щетку, которая эффективно соберет даже самую тонкую шерсть. Стиральная машина: для предотвращения скопления шерсти в стиральной машине, ее следует периодически пропылесосить и очищать фильтр сливного насоса.

для предотвращения скопления шерсти в стиральной машине, ее следует периодически пропылесосить и очищать фильтр сливного насоса. Одежда: для удаления шерсти с одежды можно использовать валики для сбора шерсти или резиновые перчатки, смоченные водой.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете с легкостью справиться с избыточной шерстью в вашем доме и сохранить его чистым и ухоженным.