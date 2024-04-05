Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые эффективные сочетания процедур для лица
Мужчина из онлайн игры стал монстром, насилуя несовершеннолетних школьников в своем доме
Мэр Сергей Салмин подписал постановление о введении чрезвычайной ситуации из-за наводнения на Урале
Украина получит дроны с дальностью полета более 2 тысяч километров
Самые свежие экранизации произведений Говарда Лавкрафта
EADaily: ГБР Украины подтвердило передачу в бюджет арестованных у российской компании 557 тысяч долларов
Филипп Киркоров и Регина Тодоренко в центре скандала на съемках "Маска"
Врач Нефёдова: к неспецифичным симптомам диабета 2 типа относят сухость во рту
BMW представит новый M4 CS в мае
Подходят по всем критериям: самые востребованные породы собак для дома

Кинологи назвали самые востребованные породы собак для дома

1:21
Зоосфера » Собаки

Хотите завести питомца? Планируете ли вы, что ваш новый друг будет разделить с вами пространство вашей квартиры?

Кинологи назвали самые востребованные породы собак для дома
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Если да, то ознакомьтесь со списком самых востребованных пород собак для домашнего содержания по мнению кинологов.

  • Немецкая овчарка: эта порода средних размеров не только отлично подходит в качестве сторожевого пса, но и станет прекрасным спутником.
  • Йоркширский терьер: среди всех декоративных и компаньонских пород йоркширский терьер является одним из самых популярных. Он мил и привязан к своему владельцу, но иногда может быть шумным.
  • Лабрадор: красивые, умные и терпеливые — лабрадоры прекрасно подходят для семей с детьми, но требуют много внимания.
  • Золотистый ретривер: эти спокойные и умные собаки требуют активного образа жизни и постоянного обучения, чтобы быть счастливыми.
  • Чихуахуа: несмотря на свой крошечный размер, эти собаки преданы своим хозяевам и обожают расслабленную атмосферу дома.
  • Бигль: хотя их часто рассматривают как компаньонов, бигли — все еще охотники в душе, требующие внимания и занятий.
  • Мопсы: энергичные и массивные, мопсы любят играть и веселиться, хотя иногда им нужно помочь расслабиться.
  • Французский бульдог: эти маленькие собаки не только милы, но и прекрасно подходят для развлечений и компании.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова

Прохор Шаляпин перечислил достоинства балерины Анастасии Волочковой.

Прохор Шаляпин осыпал комплиментами балерину Анастасию Волочкову
Кинологи назвали породы собак с самым слабым здоровьем
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого
НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Новая миссия НАТО будет завесой действующим военнослужащим альянса Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Муцениеце появилась на публике с новым предполагаемым возлюбленным
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
Уход за кожей вокруг глаз: советы и рецепты для достижения оптимального состояния
Уход за кожей вокруг глаз: советы и рецепты для достижения оптимального состояния
Последние материалы
Мэр Сергей Салмин подписал постановление о введении чрезвычайной ситуации из-за наводнения на Урале
Украина получит дроны с дальностью полета более 2 тысяч километров
Кинологи назвали самые востребованные породы собак для дома
Самые свежие экранизации произведений Говарда Лавкрафта
EADaily: ГБР Украины подтвердило передачу в бюджет арестованных у российской компании 557 тысяч долларов
Филипп Киркоров и Регина Тодоренко в центре скандала на съемках "Маска"
Врач Нефёдова: к неспецифичным симптомам диабета 2 типа относят сухость во рту
BMW представит новый M4 CS в мае
Возвращаем здоровый вид: что делать, когда пропадает столетник
Telegram-канал "Мулла из-за угла": в казанской мечети мусульманин угрожал ножом верующему иностранцу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников