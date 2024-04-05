Подходят по всем критериям: самые востребованные породы собак для дома
Кинологи назвали самые востребованные породы собак для дома
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Хотите завести питомца? Планируете ли вы, что ваш новый друг будет разделить с вами пространство вашей квартиры?
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.
Если да, то ознакомьтесь со списком самых востребованных пород собак для домашнего содержания по мнению кинологов.
- Немецкая овчарка: эта порода средних размеров не только отлично подходит в качестве сторожевого пса, но и станет прекрасным спутником.
- Йоркширский терьер: среди всех декоративных и компаньонских пород йоркширский терьер является одним из самых популярных. Он мил и привязан к своему владельцу, но иногда может быть шумным.
- Лабрадор: красивые, умные и терпеливые — лабрадоры прекрасно подходят для семей с детьми, но требуют много внимания.
- Золотистый ретривер: эти спокойные и умные собаки требуют активного образа жизни и постоянного обучения, чтобы быть счастливыми.
- Чихуахуа: несмотря на свой крошечный размер, эти собаки преданы своим хозяевам и обожают расслабленную атмосферу дома.
- Бигль: хотя их часто рассматривают как компаньонов, бигли — все еще охотники в душе, требующие внимания и занятий.
- Мопсы: энергичные и массивные, мопсы любят играть и веселиться, хотя иногда им нужно помочь расслабиться.
- Французский бульдог: эти маленькие собаки не только милы, но и прекрасно подходят для развлечений и компании.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru