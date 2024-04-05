Подходят по всем критериям: самые востребованные породы собак для дома

Кинологи назвали самые востребованные породы собак для дома

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Хотите завести питомца? Планируете ли вы, что ваш новый друг будет разделить с вами пространство вашей квартиры?

Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Если да, то ознакомьтесь со списком самых востребованных пород собак для домашнего содержания по мнению кинологов.

Немецкая овчарка: эта порода средних размеров не только отлично подходит в качестве сторожевого пса, но и станет прекрасным спутником.

эта порода средних размеров не только отлично подходит в качестве сторожевого пса, но и станет прекрасным спутником. Йоркширский терьер: среди всех декоративных и компаньонских пород йоркширский терьер является одним из самых популярных. Он мил и привязан к своему владельцу, но иногда может быть шумным.

среди всех декоративных и компаньонских пород йоркширский терьер является одним из самых популярных. Он мил и привязан к своему владельцу, но иногда может быть шумным. Лабрадор: красивые, умные и терпеливые — лабрадоры прекрасно подходят для семей с детьми, но требуют много внимания.

красивые, умные и терпеливые — лабрадоры прекрасно подходят для семей с детьми, но требуют много внимания. Золотистый ретривер: эти спокойные и умные собаки требуют активного образа жизни и постоянного обучения, чтобы быть счастливыми.

эти спокойные и умные собаки требуют активного образа жизни и постоянного обучения, чтобы быть счастливыми. Чихуахуа: несмотря на свой крошечный размер, эти собаки преданы своим хозяевам и обожают расслабленную атмосферу дома.

несмотря на свой крошечный размер, эти собаки преданы своим хозяевам и обожают расслабленную атмосферу дома. Бигль: хотя их часто рассматривают как компаньонов, бигли — все еще охотники в душе, требующие внимания и занятий.

хотя их часто рассматривают как компаньонов, бигли — все еще охотники в душе, требующие внимания и занятий. Мопсы: энергичные и массивные, мопсы любят играть и веселиться, хотя иногда им нужно помочь расслабиться.

энергичные и массивные, мопсы любят играть и веселиться, хотя иногда им нужно помочь расслабиться. Французский бульдог: эти маленькие собаки не только милы, но и прекрасно подходят для развлечений и компании.