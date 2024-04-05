Чумных свиней изымут у челябинцев: новой эпидемии не будет

В Челябинской области у местных жителей изъяли чумных свиней

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Опубликовано официальное сообщение о проведении операции по изъятию свиней из частных владений в поселке Остроленский Нагайбакского района, где зарегистрирован очаг африканской чумы.

Фото: web.archive.org by LEONARDO DASILVA is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Согласно указанию, все свиньи в радиусе пяти километров от зоны заражения должны быть изъяты. Помимо этого, местных жителей также обязывают сдать все связанные с свиньями продукты, такие как мясо и сало.

Операцию по изъятию животных будет проводить министерство сельского хозяйства региона, а владельцам изъятых животных будет предоставлена компенсация за причиненные убытки, сообщает kursdela.biz.

Кроме того, в поселке действует карантин, в рамках которого запрещена охота. Эти ограничения затрагивают более десяти охотничьих угодий.