Чумных свиней изымут у челябинцев: новой эпидемии не будет

Опубликовано официальное сообщение о проведении операции по изъятию свиней из частных владений в поселке Остроленский Нагайбакского района, где зарегистрирован очаг африканской чумы.
Согласно указанию, все свиньи в радиусе пяти километров от зоны заражения должны быть изъяты. Помимо этого, местных жителей также обязывают сдать все связанные с свиньями продукты, такие как мясо и сало.
Операцию по изъятию животных будет проводить министерство сельского хозяйства региона, а владельцам изъятых животных будет предоставлена компенсация за причиненные убытки, сообщает kursdela.biz.
Кроме того, в поселке действует карантин, в рамках которого запрещена охота. Эти ограничения затрагивают более десяти охотничьих угодий.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.