Вобла на грани вымирания: что скрывает рыболовный запрет

В Астраханской области возможно возобновление запрета на вылов воблы. Инициатива поступила от Министерства сельского хозяйства России, которое предлагает предоставить рыбакам лишь 10-дневный период в конце апреля.
Согласно плану, с 20 по 30 апреля будет разрешено ловить воблу, однако с ограничениями: предприятиям разрешено добывать не более 5 тонн, а любителям — не более 5 кг в день.
Недавно вобла считалась незначительной рыбой, но теперь столкнулась с дефицитом и риском исчезновения. За последние 20 лет количество воблы в Каспийском море уменьшилось более чем вдвое, а уловы — в шесть раз. Весенний промысел 2023 года показал исторически минимальный результат — менее 500 тонн воблы, в сравнении с почти 5 тысячами тонн в 2021 году, сообщает издание "Акценты".
Введение ограничений происходит по рекомендации ученых из Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Они указывают, что исчезновение воблы обусловлено обмелением водоемов.
Ученые подчеркивают необходимость полного запрета на вылов и контроля за любительским промыслом, который превышает промышленный вылов в 8 раз. Для восстановления популяции воблы потребуется как минимум восемь лет, что соответствует двум полным циклам.
Нарушителей запрета будут преследовать не только сотрудники Росрыболовства, но и пограничники ФСБ.
Тем не менее, запрет на вылов может повлиять на несколько секторов экономики. Всего в добывающих и перерабатывающих рыбу предприятиях занято 8 тысяч человек. Кроме того, запрет может негативно отразиться на туризме.
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