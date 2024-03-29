Вы забудете всех своих друзей: названы породы собак, которые заберут 100% вашего времени

Кинологи назвали самые времязатратные породы собак

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Характер каждой собаки определяет её склонность к обществу стаи. Это делает одиночество для них менее приемлемым, чем для кошек, например. Однако существуют породы, представители которых абсолютно не могут оставаться одни в квартире.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Большинство собак могут некоторое время оставаться дома и отдыхать, но некоторые породы абсолютно не могут оставаться без внимания.

Поэтому будущим владельцам собак необходимо тщательно обдумать свой выбор перед покупкой питомца из следующих пород, особенно если они работают много или живут в одиночестве.

Собаки, не пригодные для одиночества:

Австралийская овчарка: эти собаки умные, легко поддаются дрессировке и хорошо запоминают команды. Они выносливы и имеют отличную физическую форму, но им нужны длительные прогулки и регулярные упражнения. Присутствие хозяина необходимо здесь скорее из-за физических, чем психологических особенностей.

эти собаки умные, легко поддаются дрессировке и хорошо запоминают команды. Они выносливы и имеют отличную физическую форму, но им нужны длительные прогулки и регулярные упражнения. Присутствие хозяина необходимо здесь скорее из-за физических, чем психологических особенностей. Чихуахуа: их называют "карманными", так как они действительно маленькие и их можно носить в руках. Они быстро привязываются к хозяевам, сильно скучают по ним и могут проявлять капризы и вредные привычки. Оставленные на долгое время в одиночестве, они могут развить психические расстройства или впасть в депрессию.

их называют "карманными", так как они действительно маленькие и их можно носить в руках. Они быстро привязываются к хозяевам, сильно скучают по ним и могут проявлять капризы и вредные привычки. Оставленные на долгое время в одиночестве, они могут развить психические расстройства или впасть в депрессию. Французский бульдог: хотя они могут выглядеть независимо, они очень привязаны к семье и нуждаются в общении. Эти собаки любят играть и гулять с хозяевами, и хотя у них могут не возникнуть психические проблемы от одиночества, лучше удовлетворить их потребность в общении.

хотя они могут выглядеть независимо, они очень привязаны к семье и нуждаются в общении. Эти собаки любят играть и гулять с хозяевами, и хотя у них могут не возникнуть психические проблемы от одиночества, лучше удовлетворить их потребность в общении. Фокстерьер: эти собаки шумные, активные и обладают высоким интеллектом. Они очень общительные и экстравертные, поэтому оставленные одни, могут нанести вред предметам в доме.

эти собаки шумные, активные и обладают высоким интеллектом. Они очень общительные и экстравертные, поэтому оставленные одни, могут нанести вред предметам в доме. Американский питбультерьер: одна из самых опасных пород собак, они требуют профессиональной дрессировки и постоянного контроля, так как склонны к агрессии и считаются хищниками.

Уход за этими породами требует значительных усилий и внимания к их потребностям в общении и занятиях.