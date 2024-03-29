Вы забудете всех своих друзей: названы породы собак, которые заберут 100% вашего времени

Характер каждой собаки определяет её склонность к обществу стаи. Это делает одиночество для них менее приемлемым, чем для кошек, например. Однако существуют породы, представители которых абсолютно не могут оставаться одни в квартире.
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru
Большинство собак могут некоторое время оставаться дома и отдыхать, но некоторые породы абсолютно не могут оставаться без внимания.
Поэтому будущим владельцам собак необходимо тщательно обдумать свой выбор перед покупкой питомца из следующих пород, особенно если они работают много или живут в одиночестве.
Собаки, не пригодные для одиночества:
Австралийская овчарка: эти собаки умные, легко поддаются дрессировке и хорошо запоминают команды. Они выносливы и имеют отличную физическую форму, но им нужны длительные прогулки и регулярные упражнения. Присутствие хозяина необходимо здесь скорее из-за физических, чем психологических особенностей.
Чихуахуа: их называют "карманными", так как они действительно маленькие и их можно носить в руках. Они быстро привязываются к хозяевам, сильно скучают по ним и могут проявлять капризы и вредные привычки. Оставленные на долгое время в одиночестве, они могут развить психические расстройства или впасть в депрессию.
Французский бульдог: хотя они могут выглядеть независимо, они очень привязаны к семье и нуждаются в общении. Эти собаки любят играть и гулять с хозяевами, и хотя у них могут не возникнуть психические проблемы от одиночества, лучше удовлетворить их потребность в общении.
Фокстерьер: эти собаки шумные, активные и обладают высоким интеллектом. Они очень общительные и экстравертные, поэтому оставленные одни, могут нанести вред предметам в доме.
Американский питбультерьер: одна из самых опасных пород собак, они требуют профессиональной дрессировки и постоянного контроля, так как склонны к агрессии и считаются хищниками.
Уход за этими породами требует значительных усилий и внимания к их потребностям в общении и занятиях.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ