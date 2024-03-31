Максимум заботы и страшно не будет: как подготовить собаку к передержке

Когда хозяин вынужден временно расстаться со своим любимым псом, он должен тщательно продумать действия, чтобы для питомца разлука не стала тяжким испытанием, передаёт портал "Белновости".
Человеку, который будет в это время заботиться о четвероногом друге, важно рассказать о его предпочтениях, повадках, любимых играх и многом другом. Важно оговорить, чем можно и чем нельзя кормить животное.
Желательно, чтобы пёс познакомился со своим временным хозяином заранее. Можно отправить собаку на прогулку с будущим опекуном. Стоит сделать так, чтобы пёс переночевал одну ночь у человека, которому после доверят питомца.
В день разлуки нельзя переживать и нервничать, ведь животные это хорошо чувствуют и испытывают стресс. Нужно оставить с питомцем его вещи: корм, миску, лежанку и любимые игрушки. В этом случае собаке будет легче перенести разлуку.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.