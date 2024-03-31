Максимум заботы и страшно не будет: как подготовить собаку к передержке

Порядок действий при подготовке собаки к передержке

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда хозяин вынужден временно расстаться со своим любимым псом, он должен тщательно продумать действия, чтобы для питомца разлука не стала тяжким испытанием, передаёт портал "Белновости".

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Человеку, который будет в это время заботиться о четвероногом друге, важно рассказать о его предпочтениях, повадках, любимых играх и многом другом. Важно оговорить, чем можно и чем нельзя кормить животное.

Желательно, чтобы пёс познакомился со своим временным хозяином заранее. Можно отправить собаку на прогулку с будущим опекуном. Стоит сделать так, чтобы пёс переночевал одну ночь у человека, которому после доверят питомца.

В день разлуки нельзя переживать и нервничать, ведь животные это хорошо чувствуют и испытывают стресс. Нужно оставить с питомцем его вещи: корм, миску, лежанку и любимые игрушки. В этом случае собаке будет легче перенести разлуку.