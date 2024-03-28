Это самые злючие собаки: подумайте дважды, прежде чем их заводить

Эксперты выделили самые агрессивные породы собак

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — верные друзья человека, но среди них встречаются и те, чьи действия могут вызывать опасения. Мифы о "злых" собаках часто остаются в умонастроении людей, но важно различать реальные факты от выдумок.

Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Прежде всего, поведение собаки часто зависит от её воспитания и обучения. Даже породы, которым приписывают зловредные качества, могут быть преданы и дружелюбными при правильном воспитании. Например, американский питбультерьер, часто сталкивающийся с негативным восприятием, может быть ласковым и послушным питомцем при правильном обучении.

Следует также учитывать, что "злость" у собак может проявляться из-за различных причин, включая болезнь, страх или недостаточное внимание со стороны хозяев. Агрессия у собак часто является следствием их обстоятельств, а не основной чертой характера.

Однако, нельзя игнорировать исключения. Некоторые породы, такие как кавказская овчарка или родезийский риджбек, были выведены для защиты стада или охоты, и у них могут быть агрессивные инстинкты. Но даже в этом случае, правильное социализация и тренировка могут сделать их безопасными для окружающих.