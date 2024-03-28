Настоящий дрессированный хомяк: как сделать пушистого трюкача

Эксперты рассказали, как дрессировать хомяка

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хомяки — это не только милые пушистые создания, но и умные животные, способные на обучение. Многие владельцы хомяков могут удивиться, узнав, что их питомец также может научиться шутить. Да, это возможно!

Фото: openverse.org by cdrussorusso is licensed under CC BY 2.0.

Понимание особенностей хомяков: прежде чем начать обучение, важно понимать, что хомяки — это территориальные животные, которые любят укрываться в своих норках. Они также очень любопытны и обучаемы.

прежде чем начать обучение, важно понимать, что хомяки — это территориальные животные, которые любят укрываться в своих норках. Они также очень любопытны и обучаемы. Установление контакта: для успешного обучения Вашего хомяка шутить, установите с ним контакт. Это можно сделать через игры и ласки. Как только хомяк начнет доверять вам, он будет более склонен к обучению.

для успешного обучения Вашего хомяка шутить, установите с ним контакт. Это можно сделать через игры и ласки. Как только хомяк начнет доверять вам, он будет более склонен к обучению. Подбор подходящих трюков: выберите простые трюки, которые можно обучить хомяка. Например, прыжки через препятствия или поворот на команду. Это поможет развить у него координацию и гибкость.

выберите простые трюки, которые можно обучить хомяка. Например, прыжки через препятствия или поворот на команду. Это поможет развить у него координацию и гибкость. Используйте лакомства: хомяки, как и многие другие животные, мотивируются лакомствами. Используйте их как поощрение за успешное выполнение трюка. Это стимулирует их участие и помогает им понять, что шутки приносят приятные последствия.

хомяки, как и многие другие животные, мотивируются лакомствами. Используйте их как поощрение за успешное выполнение трюка. Это стимулирует их участие и помогает им понять, что шутки приносят приятные последствия. Терпение и постоянство: обучение хомяка требует терпения и постоянства. Не ожидайте мгновенных результатов. Постепенно увеличивайте сложность трюков и повторяйте их регулярно.

обучение хомяка требует терпения и постоянства. Не ожидайте мгновенных результатов. Постепенно увеличивайте сложность трюков и повторяйте их регулярно. Поддерживайте интерес: варьируйте трюки и добавляйте новые, чтобы не допустить утомления вашего питомца. Постоянное обучение и разнообразие помогут вашему хомяку оставаться заинтересованным и мотивированным.

варьируйте трюки и добавляйте новые, чтобы не допустить утомления вашего питомца. Постоянное обучение и разнообразие помогут вашему хомяку оставаться заинтересованным и мотивированным. Будьте креативны: не стесняйтесь экспериментировать с новыми идеями. Например, можно попробовать научить хомяка ходить на задних лапках или кататься на мини-велосипеде. Ваша креативность может привести к забавным и неожиданным результатам.