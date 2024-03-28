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Настоящий дрессированный хомяк: как сделать пушистого трюкача

Эксперты рассказали, как дрессировать хомяка

1:51
Зоосфера

Хомяки — это не только милые пушистые создания, но и умные животные, способные на обучение. Многие владельцы хомяков могут удивиться, узнав, что их питомец также может научиться шутить. Да, это возможно!

Эксперты рассказали, как дрессировать хомяка
Фото: openverse.org by cdrussorusso is licensed under CC BY 2.0.
  • Понимание особенностей хомяков: прежде чем начать обучение, важно понимать, что хомяки — это территориальные животные, которые любят укрываться в своих норках. Они также очень любопытны и обучаемы.
  • Установление контакта: для успешного обучения Вашего хомяка шутить, установите с ним контакт. Это можно сделать через игры и ласки. Как только хомяк начнет доверять вам, он будет более склонен к обучению.
  • Подбор подходящих трюков: выберите простые трюки, которые можно обучить хомяка. Например, прыжки через препятствия или поворот на команду. Это поможет развить у него координацию и гибкость.
  • Используйте лакомства: хомяки, как и многие другие животные, мотивируются лакомствами. Используйте их как поощрение за успешное выполнение трюка. Это стимулирует их участие и помогает им понять, что шутки приносят приятные последствия.
  • Терпение и постоянство: обучение хомяка требует терпения и постоянства. Не ожидайте мгновенных результатов. Постепенно увеличивайте сложность трюков и повторяйте их регулярно.
  • Поддерживайте интерес: варьируйте трюки и добавляйте новые, чтобы не допустить утомления вашего питомца. Постоянное обучение и разнообразие помогут вашему хомяку оставаться заинтересованным и мотивированным.
  • Будьте креативны: не стесняйтесь экспериментировать с новыми идеями. Например, можно попробовать научить хомяка ходить на задних лапках или кататься на мини-велосипеде. Ваша креативность может привести к забавным и неожиданным результатам.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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