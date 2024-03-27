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Искусственные гнездовья для птиц установят на "Роза Хутор"

2:06
Зоосфера

Курорт "Роза Хутор" реализует проект по искусственным гнездовьям птиц в сотрудничестве с Сочинским национальным парком.

Искусственные гнездовья для птиц установят на "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

100 искусственных гнездовий предназначены для птиц семейств совиные и воробьиные. Специальные домики для пернатых появятся на отметках от 1000 до 1300 метров над уровнем моря в местах, определенных учеными.

— На территории и в окрестностях курорта "Роза Хутор" встречается 256 видов птиц, около сотни из которых являются гнездящимися, а более 140 — пролетными. Мы активно взаимодействуем с Сочинским национальным парком в рамках научной деятельности по изучению биоразнообразия региона. Установка искусственных гнездовий поможет ученым проводить мониторинг состояния птиц семейств совиные и воробьиные, которые являются постоянными обитателями окружающих лесов и гор, — рассказал руководитель экологической службы "Роза Хутор" Денис Рыльцев.

Искусственные гнездовья будут выполнены в виде скворечников, соответствующих размерам их будущих жителей. Они помогут не только ученым в изучении птиц, но и самим пернатым. На территории "Роза Хутор" уже установлены несколько кормушек для птиц. Их наполняют просом, овсом и ячменем, помогая пернатым пережить холодное время года. За снежную зиму они "съедают" более 75 килограмм зерна. Не остались без внимания и животные — на "Роза Хутор" созданы специальные подкормочные станции для диких зверей. Расположенные возле них фотоловушки, показывают, что чаще всего здесь питаются олени, кабаны и косули. Заглядывают к кормушкам серны, медведи, шакалы, лисы, еноты, барсуки. За годы наблюдений экологи убедились, что зимой животные предпочитают кукурузу. Однако, на курорте их также подкармливают солью. Именно в ней содержатся определенные минералы и полезные вещества, которые способствуют улучшению метаболизма зверей, действуют как природный антисептик и очень полезны для будущих мам.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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