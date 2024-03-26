Как не испортить отношения со своей кошкой: 2 крайности, в которые бросаются 99,9% владельцев

Эксперты рассказали, как не испортить отношения с кошкой

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки являются одними из самых популярных домашних животных на планете, и это вполне понятно. Их обаяние, загадочность и изящество заставляют нас, их владельцев, проводить часы, любуясь этими грациозными и ловкими созданиями, и сдерживать неудержимое желание постоянно ласкать, гладить и баловать их.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Но действительно ли кошкам нужны такие проявления "нежности"? Давайте попробуем разобраться вместе, понять, какие последствия могут привести излишние объятия и ласки, и почему не стоит пренебрегать потребностями своего питомца.

Основное различие между кошками и собаками заключается в том, что собаки всегда рады проявлениям ласки, в то время как кошки наслаждаются этим только по своему желанию.

Хотя они могут мурлыкать в ответ на нежность, они также могут показать свое нежелание, отстраняясь или даже убегая при попытках прижать их к себе. Если ваш питомец проявляет такую реакцию, не стоит настаивать, чтобы не вызывать у него стресса.

Лучше всего брать кошку на руки и ласкать, когда она сама подходит к вам или мяукает, требуя внимания.

Отсутствие общения с кошкой также может негативно сказаться на ваших отношениях с питомцем, поскольку кошки любят быть в центре внимания и не хотят чувствовать себя забытыми.

Постарайтесь не оставлять питомца на длительное время в одиночестве, так как по возвращении домой вы можете столкнуться с поцарапанной мебелью и поврежденными вещами.

Оставленная наедине, кошка может почувствовать себя заброшенной, что вызовет у нее стресс и может привести к разрушительному поведению. Поэтому по приходу домой уделите своей кошке время и внимание, чтобы сделать вас обоих счастливее и спокойнее.