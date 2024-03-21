Приучить большую собаку к лотку — легко: нет, это не издевательство, а удобство

Эксперты рассказали, как приучить собаку к лотку

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Приучение большой собаки ходить в лоток может показаться непривычным занятием, но это возможно с правильным подходом и терпением.

Фото: openverse.org by pictalogue is licensed under CC BY-NC 2.0.

Возможные причины для этого выбора могут быть различными: от недоступности выгула на улице до медицинских ограничений. В любом случае, следует принять во внимание несколько ключевых шагов для успешного обучения собаки использованию лотка.

Выбор правильного лотка: выберите достаточно просторный лоток, который соответствует размеру вашей собаки. Он должен быть достаточно прочным и устойчивым, чтобы собака не смогла его перевернуть или разрушить.

выберите достаточно просторный лоток, который соответствует размеру вашей собаки. Он должен быть достаточно прочным и устойчивым, чтобы собака не смогла его перевернуть или разрушить. Создание привлекательной среды: разместите лоток в тихом месте, доступном для собаки, но при этом не мешающем повседневной жизни. Возможно, вам потребуется временно ограничить доступ к другим местам, где собака привыкла справлять естественные нужды.

разместите лоток в тихом месте, доступном для собаки, но при этом не мешающем повседневной жизни. Возможно, вам потребуется временно ограничить доступ к другим местам, где собака привыкла справлять естественные нужды. Положительное обучение: используйте похвалу и лакомства для поощрения собаки, когда она использует лоток. Позитивное обучение создает положительные ассоциации и мотивирует собаку повторять желаемое поведение.

используйте похвалу и лакомства для поощрения собаки, когда она использует лоток. Позитивное обучение создает положительные ассоциации и мотивирует собаку повторять желаемое поведение. Избегайте наказаний: использование наказаний или строгих методов может создать у собаки стресс и негативные ассоциации с лотком. Это может привести к тому, что она будет избегать его использования.

использование наказаний или строгих методов может создать у собаки стресс и негативные ассоциации с лотком. Это может привести к тому, что она будет избегать его использования. Регулярные прогулки и физическая активность: несмотря на то, что собака приучается использовать лоток, регулярные прогулки и физическая активность остаются важными для ее здоровья и благополучия. Уделите достаточно времени для прогулок на улице.