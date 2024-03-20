Невыносимая собака: как отучить питомца от надоедливых вредных привычек

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Эксперты рассказали про вредные привычки собак

3:11
Зоосфера » Собаки

Как справиться с хулиганством и непослушанием собаки, а также с ее страхом оставаться одной дома? Можно ли воспитать ее так, чтобы поддерживать порядок? Часто собаки начинают лаять и проявлять непослушание, когда оставлены без присмотра, особенно если ранее они получали много внимания, а затем были оставлены в одиночестве.

Эксперты рассказали про вредные привычки собак
Фото: openverse.org by motleypixel is licensed under CC BY 2.0.

Однако привыкание к одиночеству следует осуществлять постепенно. Можно начать с небольших периодов оставления собаки в комнате, где есть ее место и игрушки, постепенно увеличивая время.

Важно не сразу реагировать на просьбы внимания от собаки, когда она начинает проявлять тревогу в отсутствие вас. Если вы сразу откликаетесь на ее просьбы, она будет использовать это против вас. Собаки могут быть настоящими манипуляторами!

Существует множество упражнений и игр, которые могут помочь собаке справиться с одиночеством. Например, можно спрятать лакомства в игрушки, чтобы ваш питомец занялся их поиском. Это занятие потребует много энергии от собаки и, вероятно, после него она отдохнет.

При уходе из дома можно создать иллюзию наличия кого-то в квартире, оставив включенным телевизор.

Если собака метит углы и мебель, сначала стоит убедиться, что у нее нет проблем с мочеполовой системой, обратившись к ветеринару. Если здоровье в порядке, увеличьте количество и продолжительность прогулок. Занятия собаки различными упражнениями и играми помогут ей чувствовать себя более комфортно. В доме стоит огородить часть комнаты, где собака будет отдыхать после прогулок, обеспечив ее мягким лежаком, миской для воды, личными игрушками и пеленками.

Не следует ругать собаку за туалетные промахи в доме, но стоит поощрять ее за использование улицы или специального места для этого.

Гигиенические процедуры могут быть страшными не только для маленьких собак, но и для больших пород. Поэтому купание следует начинать с домашних условий, поощряя собаку лакомствами. Посещение грумера возможно, но только если вы можете присутствовать во время процедуры. Многие мастера предпочитают работать без хозяев, так как собаки часто отвлекаются на них и могут мешать.

Если вы планируете использовать фен для сушки шерсти собаки, постепенно приучите ее к звуку устройства, начиная с низкой мощности. Превратите этот процесс в игру, гладьте и поощряйте собаку лакомствами.

Если собака не хочет возвращаться домой после прогулки, возможно, вам не удалось установить контакт с ней. Владелец должен быть для собаки более привлекательным, чем другие собаки. Попробуйте развлечь свою собаку игрой или угощайте ее вкусностями, чтобы она предпочла быть с вами.

Если ваша собака просит еду, даже если вы только что ее покормили, игнорируйте ее или отведите в другое место. Обучение команде "Место!" может помочь решить эту проблему.

Подводя итог, важно помнить, что непослушание и хулиганство собаки часто связаны с недостатком внимания и правильного воспитания. Однако с помощью постепенного приучения к одиночеству, активным занятиям и четким правилам вы можете помочь вашей собаке стать более послушной и счастливой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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