Что находится в голове собаки: чувствуют ли питомцы вину и стоит ли их наказывать

Исследование американских ученых было проведено с целью понять, какие эмоции способны испытывать собаки, наши меньшие братья.
Часто наблюдается ситуация, когда собака, совершив что-то неприятное для своего хозяина, начинает проявлять признаки сожаления. Эти проявления могут включать прижатие ушей к голове и ползком приближение к хозяину.
Однако, согласно мнению ученых, собаки в такие моменты вероятнее всего испытывают страх, а не те более сложные эмоции, которые характерны для людей.
Несмотря на сходство мозговой активности у собак и людей, их восприятие событий может быть уникальным. На данный момент нет определенных доказательств, подтверждающих невозможность у собак переживать сложные эмоции. Некоторые эксперты даже полагают, что собаки способны запоминать отдельные события из своей жизни.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.