Что находится в голове собаки: чувствуют ли питомцы вину и стоит ли их наказывать

Ученые определили, испытывает ли собака чувство вины

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Исследование американских ученых было проведено с целью понять, какие эмоции способны испытывать собаки, наши меньшие братья.

Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Часто наблюдается ситуация, когда собака, совершив что-то неприятное для своего хозяина, начинает проявлять признаки сожаления. Эти проявления могут включать прижатие ушей к голове и ползком приближение к хозяину.

Однако, согласно мнению ученых, собаки в такие моменты вероятнее всего испытывают страх, а не те более сложные эмоции, которые характерны для людей.

Несмотря на сходство мозговой активности у собак и людей, их восприятие событий может быть уникальным. На данный момент нет определенных доказательств, подтверждающих невозможность у собак переживать сложные эмоции. Некоторые эксперты даже полагают, что собаки способны запоминать отдельные события из своей жизни.