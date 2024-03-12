Рагамаффин — это не пирожное, а новая кошачья порода: она моментально приковывает внимание

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Новая порода кошек — рагамаффин

1:52
Зоосфера » Кошки

Рагамаффин - это порода кошек, появившаяся несколько десятилетий назад в США в результате случайной селекции. Внешне рагамаффины схожи с рэгдоллами, однако есть отличия как в поведении, так и во внешности.

Новая порода кошек — рагамаффин
Фото: openverse.org by kevinmklerks is licensed under CC BY 2.0.

Внешние особенности рагамаффина варьируются, и нет однозначных признаков, характерных исключительно для этой породы. Они обычно крупные, с густой и шелковистой шерстью средней длины.

Типичные черты включают округлые формы тела, клиновидную голову и выступающие щеки. Шея короткая, но сильная, а цвет глаз может быть зеленым, аквамариновым или золотисто-зеленым.

Вариантов окраса у рагамаффинов множество, от черных колорпойнтов до биколоров и тэбби. Характерным элементом является густой воротник из шерсти вокруг шеи, делающий его еще более мощным визуально.

Характер рагамаффина отличается спокойствием и дружелюбием. Они обладают высоким интеллектом, легко обучаемы и адаптируются к различным ситуациям. Эти кошки прекрасно ладят с детьми и другими домашними животными.

Однако у рагамаффинов есть одна "оригинальная" черта — они чрезмерно пугливы. В начале знакомства они могут испытывать страх даже перед другими кошками, не говоря уже о собаках, особенно крупных. Они также не проявляют охотничьих инстинктов и не интересуются мелкой дичью, в отличие от обычных кошек.

Питание рагамаффина должно быть сбалансированным, включая в себя полный комплекс витаминов, минералов и микроэлементов. Они не требовательны к пище и могут питаться как промышленными кормами, так и домашней пищей. Владельцам кошек этой породы рекомендуется предоставлять натуральную пищу, такую как нежирное мясо, рыба, молочные продукты и специальные пасты, способствующие предотвращению комкования шерсти.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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