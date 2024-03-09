Из-за этого к вам нагрянет ФМС: какие последствия ждут хозяев, взявших желанного щенка без документов

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Стоит ли брать собаку без документов

2:30
Зоосфера » Собаки

В настоящее время встречаются многочисленные объявления о продаже породистых щенков "без документов". Причины, по которым их владельцы выбирают такой путь, могут быть различными и остаются лишь предметом догадок.

Стоит ли брать собаку без документов
Фото: Wikipedia by João Paulo Corrêa de Carvalho is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако стоит ли рассматривать приобретение такого питомца, даже если он желанной породы? Покупка породистой собаки по существенно низкой цене по сравнению с ценой у известного заводчика может показаться привлекательной идеей, но при этом несет значительные риски.

Пониженная цена на породистую собаку — это скорее всего миф. Для получения качественного помета заводчику требуется значительные усилия, время и финансовые вложения. Это включает постоянные выставки собак-производителей, поиск подходящих пар, оплату услуг ветеринара для ведения беременности и контроля родов, а также выкармливание щенков.

Получение действительно качественных щенков — это трудоемкий процесс. Поэтому не логично предполагать, что заводчик будет продавать щенков за смешные деньги после всех затрат. Однако это относится к честным заводчикам, а не к тем, кто просто стремится получить прибыль.

Обычно честные заводчики продают породистых щенков без документов, если малыши не были проданы вовремя и стало дорого содержать уже подросших собак. Обычно такие собаки попадают к знакомым заводчика.

Собаку без родословной лучше не приобретать, если у нового владельца есть планы на разведение или участие в выставках. В таких случаях требуется собака с документами, что влечет за собой дополнительные расходы.

Однако даже для работы, например, охраны или службы, не стоит пренебрегать отсутствием документов. Хотя помесь служебных или сторожевых пород может быть хорошим охранником, порода не гарантирует пригодность к службе, и есть случаи, когда собака не соответствует ожиданиям. Если собака еще и без документов, то возможны проблемы.

Если у собаки нет документов, но она породистая, ее все равно можно приобрести. Например, если человеку просто нужен друг. В таком случае порода не так важна. Однако стоит помнить, что если позднее возникнет желание заниматься разведением, то не будет возможности предъявить претензии. Важно отметить, что для таких питомцев необязательно тратить деньги — в городах есть приюты для животных и волонтерские группы, помогающие найти им дом. Среди них часто можно встретить и породистых собак.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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