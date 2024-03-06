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Кошачий талисман: приносит трехцветная кошка удачу или нет — ответили эксперты

Правда ли трехцветная кошка приносит удачу

1:48
Зоосфера » Кошки

Существует множество дискуссий о кошках с трехцветным окрасом. В разных языках и культурах их могут называть по-разному: калико, черепашка, ситцевая кошка, лоскутный или тигровый окрас, испанская кошка. На протяжении истории название этого окраса может звучать как "тоби ми-ке" на японском, "лапшескат" на голландском или "калико" на английском.

Правда ли трехцветная кошка приносит удачу
Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Трехцветный окрас не является отдельной породой — калико кошки могут рождаться в различных породах. Однако классический трехцветный вариант, называемый "калико", издревле считается символом удачи. Поверье связано с редкостью этого окраса, подобной четырехлистному клеверу.

Особенность заключается в том, что этот окрас встречается только у кошечек из-за генетических особенностей. Редко можно встретить котов с таким окрасом из-за генетических аномалий, что делает их рождение настоящим чудом. Тем не менее, они могут прожить долго и счастливо при правильном уходе.

Считается, что калико кошки приносят удачу, и многие поверья связывают их появление с хорошими новостями. В разных культурах они рассматриваются как талисманы удачи. Например, японский кот Манэки Нэко был создан по образу и подобию трехцветной кошки и считается символом удачи и богатства. В прошлом ситцевые кошки использовались как амулеты на суднах японских рыбаков.

В русских народных верованиях также существуют представления о трехцветных кошках. Считается, что появление такой кошки в доме принесет хорошие новости, а если она вылизывает себя против шерсти, это может предвещать огорчения. Кроме того, кошка с трехцветным окрасом и голубыми глазами считается хорошим защитником дома от различных негативных воздействий.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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