Кашель у собак: узнайте причины и лечение, чтобы не потерять своего четвероногого друга

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Почему собака кашляет

2:22
Зоосфера » Собаки

Появление кашля у собаки всегда вызывает тревогу и беспокойство. Прежде всего, необходимо немедленно обратиться к ветеринару, чтобы выявить причину этого симптома, поскольку кашель является всего лишь индикатором какого-либо заболевания. Важно установить и лечить основные причины кашля у собак:

Почему собака кашляет
Фото: Wikipedia by Sberlazza is licensed under Attribution 2.0 Generic

Простуда

Чаще всего простуда у собак возникает из-за переохлаждения или пребывания в холодной среде. Давая собаке холодную воду в жару или разрешая ей употреблять мороженое, вы рискуете вызвать простуду и, соответственно, кашель. Когда миндалины собаки воспаляются, она может много кашлять, пытаясь избавиться от раздражителя.

Лечение

В случае простуды собаку необходимо поместить в теплое помещение и обеспечить ей максимально комфортные условия.

Для скорейшего выздоровления необходимо обеспечить питомцу следующее:

  • Обильное теплое питье
  • Питание с высоким содержанием калорий
  • Теплое и уютное место для сна
  • Минимизация прогулок
  • Регулярное расчесывание для стимуляции кровообращения

Аденовироз

Если ваша собака начала кашлять, причиной может быть аденовирусная инфекция, передаваемая воздушно-капельным путем, чаще всего через контакт с зараженными животными. Это может проявляться как мягкий, лающий, сухой или влажный кашель.

Лечение

Легкие формы аденовирусной инфекции лечатся амбулаторно, собаку изолируют в теплое помещение, ограничивают прогулки и обеспечивают обильное теплое питье. Для повышения иммунитета назначаются сбалансированные питание и иммуностимуляторы. В случае тяжелой формы болезни, лечение должен провести ветеринар.

Другие причины

Кашель у собаки также может быть вызван ошейником, неправильным наложением или наличием постороннего предмета в горле. Также аллергии на растения, пыльцу или лекарства могут вызывать кашель.

Лечение

В таких случаях, после консультации с ветеринаром, назначается соответствующее лечение, направленное на устранение симптомов.

Проблемы с сердцем

Кашель также может быть признаком сердечных проблем. Внимательный осмотр десен собаки может помочь выявить подобные проблемы.

Необходимо помнить, что в случае появления кашля у собаки, важно немедленно обратиться к ветеринару для диагностики и назначения соответствующего лечения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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