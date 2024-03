Кинологи напомнили об обязательной регистрации собак

В сентябре прошлого года в Московской области вступил в силу закон о принудительной регистрации домашних животных. В соответствии с этим законом владельцы собак обязаны зарегистрировать своих питомцев. Собаки, рожденные до 1 сентября 2023 года, должны быть зарегистрированы до 1 марта 2024 года, сообщает "Радио 1".

Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication