Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пилочный маникюр: как делается процедура и кому подойдет
Вильфанд: перед 8 марта грянут январские морозы
Как собаки понимают речь человека
Технологический прогресс и наука: пересмотр роли черники в питании
Фильм "Мастер и Маргарита" собрал в прокате больше 2 миллиардов рублей
Главный конструктор: БМП-3 способны проезжать по минам, не вызывая детонации
Пенсионерка из Томска продала квартиру и отдала деньги аферистам
Раскрыта опасность влаги на окнах и способы борьбы с ней
Почему стоит выращивать горчицу у себя на участке
Кинологи напомнили об обязательной регистрации собак

Кинолог Голубев напомнил об обязательной регистрации собак

Зоосфера

В сентябре прошлого года в Московской области вступил в силу закон о принудительной регистрации домашних животных. В соответствии с этим законом владельцы собак обязаны зарегистрировать своих питомцев. Собаки, рожденные до 1 сентября 2023 года, должны быть зарегистрированы до 1 марта 2024 года, сообщает "Радио 1".

Кинолог Голубев напомнил об обязательной регистрации собак
Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отмечает, что обязательная регистрация собак является важным шагом в сторону ответственного владения животными. Это помогает повысить уровень ответственности владельца, облегчает поиски пропавших питомцев и создает единую базу учета всех животных.

1 марта станет последним днем, когда владельцы собак, родившихся до 1 сентября 2023 года, должны зарегистрировать своих питомцев. Для собак, появившихся после этой даты, есть 14 дней для регистрации, при условии, что они достигли возраста трех месяцев.

Маркировка животного способствует его безопасности. Наличие чипа значительно облегчает поиски пропавших питомцев, так как информация о владельце содержится в нем.

Маркировка является ответственным подходом к владению животными и помогает повысить уровень ответственности владельца. Она также облегчает получение информации в случае, если животное было оставлено на улице или были совершены противозаконные действия.

Регистрация животных создает единую базу данных, что облегчает доступ к информации в случае необходимости, и помогает предотвратить распространение опасных болезней.

Процедура регистрации достаточно проста. Владелец может подать заявление на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области или обратиться в ветеринарную клинику. Ветеринар проведет осмотр животного, установит чип (если необходимо) и зарегистрирует питомца в единой базе данных.

После прохождения процедуры владелец получит официальную выписку о регистрации животного.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года

Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.

Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
Владимир Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят армию РФ
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат
В Китае рассказали о подарке России, которым будет недоволен Запад
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Поднят флаг РФ в Новомихайловке, выживший боевик ССО рассказал о провале Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Эта очаровательная лиана одарит не только цветами, но и вкусными ягодами
Почему нельзя поливать "незамерзайкой" лобовое стекло при прогреве авто
Туризм в Европе: проблемы с отелями и визами для российских путешественников
Туризм в Европе: проблемы с отелями и визами для российских путешественников
Последние материалы
Юрист Гукова: россияне с автокредитом рискуют остаться без ипотеки
В США резко растут ставки по ипотеке
Врач Провоторова раскрыла 9 секретов крепкого иммунитета
Главком ВСУ Сырский считает, что в провалах на востоке виноваты командиры бригад
Как безопасно прикурить машину: советы автомобильного эксперта
Кризис управления в украинской армии нарастает — в ВСУ не осталось командиров
Эти способы помогут добиться лучшего урожая малины
Эффективные устройства для здорового питания: помощники на кухне
Алексей Solo Березин потерял доступ к своему аккаунту на Twitch
Лингвисты смогли расшифровать язык кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников