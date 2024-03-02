Кинологи напомнили об обязательной регистрации собак

Кинолог Голубев напомнил об обязательной регистрации собак

В сентябре прошлого года в Московской области вступил в силу закон о принудительной регистрации домашних животных. В соответствии с этим законом владельцы собак обязаны зарегистрировать своих питомцев. Собаки, рожденные до 1 сентября 2023 года, должны быть зарегистрированы до 1 марта 2024 года, сообщает "Радио 1".

Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отмечает, что обязательная регистрация собак является важным шагом в сторону ответственного владения животными. Это помогает повысить уровень ответственности владельца, облегчает поиски пропавших питомцев и создает единую базу учета всех животных.

1 марта станет последним днем, когда владельцы собак, родившихся до 1 сентября 2023 года, должны зарегистрировать своих питомцев. Для собак, появившихся после этой даты, есть 14 дней для регистрации, при условии, что они достигли возраста трех месяцев.

Маркировка животного способствует его безопасности. Наличие чипа значительно облегчает поиски пропавших питомцев, так как информация о владельце содержится в нем.

Маркировка является ответственным подходом к владению животными и помогает повысить уровень ответственности владельца. Она также облегчает получение информации в случае, если животное было оставлено на улице или были совершены противозаконные действия.

Регистрация животных создает единую базу данных, что облегчает доступ к информации в случае необходимости, и помогает предотвратить распространение опасных болезней.

Процедура регистрации достаточно проста. Владелец может подать заявление на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области или обратиться в ветеринарную клинику. Ветеринар проведет осмотр животного, установит чип (если необходимо) и зарегистрирует питомца в единой базе данных.

После прохождения процедуры владелец получит официальную выписку о регистрации животного.