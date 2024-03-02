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Иммунитет щенка: владельцам рассказали правила вакцинации и безопасных прогулок

Какие прививки необходимы вашему питомцу?

1:45
Зоосфера

Каждый хозяин обязан ставить прививки своему питомцу. Они проводятся по строго определенному графику, зависящему от возраста питомца. Основная необходимость в защите от болезней возникает, когда у щенка ослабевает иммунитет, обеспечиваемый антителами материнского молока.

Какие прививки необходимы вашему питомцу?
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Обычно в возрасте от 2 до 2,5 месяцев щенку делают вакцинацию от чумки, гепатита, энтерита, лептоспироза и парагриппа. Как и при любой прививке, важно, чтобы щенок был здоров. Также его предварительно обрабатывают от блох и глистов.

После вакцинации наступает интересный период — щенка следует держать дома и исключить выгул, чтобы обеспечить ему спокойное восстановление и формирование иммунитета. Щенок, только начавший привыкать к уличным прогулкам, может быть недоволен ограничениями, однако это временное мероприятие необходимо для его здоровья.

Повторная вакцинация проводится в возрасте 3-3,5 месяцев, а затем ежегодно. В процессе ревакцинации комплексной прививки также делается прививка от бешенства. Считается, что через 10 дней у щенка формируется полный иммунитет, и он может безопасно выходить на улицу.

В годовалом возрасте собака также получает комплексную вакцинацию от основных вирусных инфекций для поддержания иммунитета. Некоторые владельцы предпочитают моновалентные вакцины из-за их более низкой стоимости, однако это требует отдельной прививки от каждого заболевания, что может оказаться менее удобным.

Поливалентные вакцины, хоть и дороже, представляются более практичным выбором, так как обеспечивают защиту от нескольких заболеваний одним инъекционным введением.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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