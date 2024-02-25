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Клещи не дают покоя даже зимой: в Томске местная жительница обратилась в Роспотребнадзор из-за неприятной находки в шерсти своего шпица

В Томске местная жительница обнаружила лугового клеща на своей собаке

1:20
Зоосфера

В феврале 2024 года в Томске местная жительница обнаружила двух клещей в своей квартире. Один из них был найден на стене, а второй — на шерсти её собаки породы шпиц.

В Томске местная жительница обнаружила лугового клеща на своей собаке
Фото: Openverse by robstephaustralia is licensed under CC BY 2.0

Региональное управление Роспотребнадзора провело исследование и пришло к выводу, что один из этих клещей, а именно самка лугового клеща, зимовала прямо в шерсти собаки. Это обстоятельство подтверждает, что некоторые виды клещей, включая иксодовых, могут проявлять активность и в зимний период.

Управление Роспотребнадзора по Томской области сообщило, что подобные случаи не являются уникальными. В зимнее время жители Томска иногда обращаются с жалобами на обнаружение клещей на своих домашних питомцах, в основном на собаках. Околоходовые клещи также могут быть обнаружены у охотников на диких животных, сообщает Tomsk.mk.ru.

Роспотребнадзор пояснил, что механизм зимней активности клещей связан с тем, что они могут зимовать в шерсти животных. Процесс этот начинается в конце осени, когда клещи нападают на собак и остаются на их теле в спящем состоянии на протяжении длительного времени. После пробуждения клещи могут перебираться с животного на человека, что является потенциальной угрозой здоровью.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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