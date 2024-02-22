Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские войска освободили посёлок Победа в ДНР
Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал, что в Киеве царит паника
В США первый обвиняемый в нарушении «закона Родченкова» приговорён к тюрьме
В Госдуме рассмотрят проект строительства доходных домов
Диетолог Разарёнова рассказала россиянам о полезных свойствах шиповника
На Солнце произошли две мощнейшие вспышки
Зеленский: У Киева нет плана Б на случай, если Вашингтон не предоставит помощь Украине
Том Круз расстался с наследницей бывшего депутата Госдумы РФ
Скрытая опасность для двигателя: почему в жару может загореться "check engine"
Необычное поведение собак: прыжки и виляние хвостом - что оно значит

Почему собаки прыгают и виляют хвостом: разбираемся с необычным поведением

1:11
Зоосфера

Домашние животные часто поражают своих хозяев своим необычным поведением, которое для самих животных может быть совершенно обычным. Многие видели, как их собаки весело прыгают и виляют хвостом.

Почему собаки прыгают и виляют хвостом: разбираемся с необычным поведением
Фото: Wikipedia by Dirk Vorderstraße is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хотя такое поведение обычно ассоциируется с кошками, эксперты считают, что для собак это не менее нормально. Но в чем причина такого поведения?

  • Собака может просто быть в хорошем настроении и хотеть играть. Поэтому важно подходить к ней с игрушками и проводить время вместе, что способствует укреплению связи между вами.
  • Мало кто знает, но для собаки эти простые действия также приятны, как массаж для человека. Если хозяин не достаточно уделяет внимание своему питомцу, то собака может сама начать искать такие приятные ощущения.
  • Еще одна возможная причина — избавление от паразитов. Поэтому важно проверить шерсть животного на наличие вредоносных насекомых и при необходимости обработать ее специальными средствами.

В любом случае, важно понимать, что такое поведение может иметь разные причины, и внимательное отношение к вашему питомцу поможет понять, что именно он или она пытается вам сообщить.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Сорт томатом "Сто пудов"
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
10 лет после Майдана: война, разрушенная экономика, исход населения Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Последние материалы
10 лет после Майдана: война, разрушенная экономика, исход населения
В США первый обвиняемый в нарушении «закона Родченкова» приговорён к тюрьме
В Госдуме рассмотрят проект строительства доходных домов
Диетолог Разарёнова рассказала россиянам о полезных свойствах шиповника
На Солнце произошли две мощнейшие вспышки
Зеленский: У Киева нет плана Б на случай, если Вашингтон не предоставит помощь Украине
Том Круз расстался с наследницей бывшего депутата Госдумы РФ
Скрытая опасность для двигателя: почему в жару может загореться "check engine"
Рогов заявил, что Киев хочет любой ценой удержать Работино, бросая туда все новые силы
Косметолог рассказал, что будет с лицом, если вколоть некачественные филлеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников