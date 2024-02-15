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Распространенные причины повреждения обуви собаками: что делать

Как избежать повреждения обуви вашей собакой: три причины и их решения

1:22
Зоосфера

Многие обладатели собак сталкиваются с распространенной проблемой поврежденной обуви из-за своего опыта.

Как избежать повреждения обуви вашей собакой: три причины и их решения
Фото: Wikipedia by Raduw

Это не только негативно сказывается на финансовом балансе, но также может оказать негативное воздействие на здоровье вашего питомца.

Эксперты выделяют три основные причины, по которым собаки начинают "атаковать" обувь:

  • Возраст. У молодых собак в определенном возрасте начинают прорезываться зубы, и им хочется их "почесать". В этот период обувь хозяев представляется привлекательной: она имеет удобный размер, приятную текстуру и хорошо справляется с функцией чесания. Чтобы отучить щенка от этой привычки, достаточно приобрести специальные игрушки и скрыть свою обувь.
  • Скука. Иногда даже взрослая собака не знает, чем себя занять, когда все члены семьи находятся вне дома. Поэтому она начинает играть с обувью хозяев. В этом случае важно обеспечить животному занятие в одиночестве.
  • Демонстративное поведение. Собаки могут чувствовать себя запущенными, если хозяин перестал уделять им внимание. Животное не знает, каким образом вернуть на себя внимание хозяина. Любимец может начать ходить в туалет дома и портить вещи. В таком случае не следует ругать его. Стоит уделить больше времени своему питомцу, чтобы он снова почувствовал себя важным членом семьи.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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