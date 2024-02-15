Распространенные причины повреждения обуви собаками: что делать

Многие обладатели собак сталкиваются с распространенной проблемой поврежденной обуви из-за своего опыта.
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Это не только негативно сказывается на финансовом балансе, но также может оказать негативное воздействие на здоровье вашего питомца.
Эксперты выделяют три основные причины, по которым собаки начинают "атаковать" обувь:
Возраст. У молодых собак в определенном возрасте начинают прорезываться зубы, и им хочется их "почесать". В этот период обувь хозяев представляется привлекательной: она имеет удобный размер, приятную текстуру и хорошо справляется с функцией чесания. Чтобы отучить щенка от этой привычки, достаточно приобрести специальные игрушки и скрыть свою обувь.
Скука. Иногда даже взрослая собака не знает, чем себя занять, когда все члены семьи находятся вне дома. Поэтому она начинает играть с обувью хозяев. В этом случае важно обеспечить животному занятие в одиночестве.
Демонстративное поведение. Собаки могут чувствовать себя запущенными, если хозяин перестал уделять им внимание. Животное не знает, каким образом вернуть на себя внимание хозяина. Любимец может начать ходить в туалет дома и портить вещи. В таком случае не следует ругать его. Стоит уделить больше времени своему питомцу, чтобы он снова почувствовал себя важным членом семьи.
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