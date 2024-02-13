Какие проблемы со здоровьем могут вызвать у кошек интенсивную линьку

Кошки и потеря шерсти: какие факторы могут усилить линьку

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Часто у кошек происходит линька несколько раз в год при смене сезонов. Однако иногда этот процесс становится более интенсивным из-за проблем со здоровьем. Вот основные факторы, которые, согласно ветеринарному мнению, могут спровоцировать усиленную потерю шерсти.

Фото: Unsplash by Bao Menglong

Стресс. Один из наиболее распространенных факторов потери шерсти у кошек — стресс. Это может быть вызвано изменением места проживания, изменениями в рационе, появлением нового члена в семье или другими факторами. Владельцам следует помогать кошке справиться с такими ситуациями, которые могут воздействовать на ее нервную систему. Ласка, забота и внимание могут помочь преодолеть проблемы. В случае кризисной ситуации следует обратиться к ветеринару, чтобы получить необходимые рекомендации или назначить лечение.

Один из наиболее распространенных факторов потери шерсти у кошек — стресс. Это может быть вызвано изменением места проживания, изменениями в рационе, появлением нового члена в семье или другими факторами. Владельцам следует помогать кошке справиться с такими ситуациями, которые могут воздействовать на ее нервную систему. Ласка, забота и внимание могут помочь преодолеть проблемы. В случае кризисной ситуации следует обратиться к ветеринару, чтобы получить необходимые рекомендации или назначить лечение. Аллергии . Многие породистые кошки страдают от аллергического дерматита. Диагноз может быть установлен только врачом. Если у кошки продолжает выпадать шерсть, несмотря на отсутствие стресса и нормальное питание, необходимо обратиться в ветеринарную клинику для проведения анализов и осмотра. Аллергическую реакцию могут вызывать новые ароматы в доме, растения или даже новая наполнитель для лотка.

. Многие породистые кошки страдают от аллергического дерматита. Диагноз может быть установлен только врачом. Если у кошки продолжает выпадать шерсть, несмотря на отсутствие стресса и нормальное питание, необходимо обратиться в ветеринарную клинику для проведения анализов и осмотра. Аллергическую реакцию могут вызывать новые ароматы в доме, растения или даже новая наполнитель для лотка. Стригущий лишай. Это заболевание может быть опасным как для кошек, так и для людей. Владельцы могут легко заразиться этим грибковым заболеванием. Оно передается через контакт с зараженными поверхностями, такими как подушки, одеяла, одежда, и вызывает поражение кожи.