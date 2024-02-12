Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главком ВСУ Сырский дал приказ гарнизону Авдеевки — умрите геройски
Белоруссия предъявила Литве иск на миллиард евро
Семь ключевых правил использования патчей
Ирландские ученые обнаружили пользу забывания информации для мозга человека
Стоматолог Автандилян назвала сладости и орехи продуктами, которые быстрее всего портят зубы
Депутат ГД Колунов объяснил, как можно искоренить День всех влюбленных в РФ
Олимпийский чемпион Майоров: российские хоккеисты должны готовиться к возвращению
Жульен с грибами без духовки - приготовьте на сковороде
Учитывайте это при посадке жимолости
Почему активность хомяков с возрастом меняется

Хомяки 4-7 недель: идеальный возраст для обучения и ухода

0:43
Зоосфера

Специалисты рекомендуют выбирать питомцев в возрасте от 4 до 7 недель, так как хомяки этого возраста более поддаются обучению и приручению. Кроме того, возраст питомца может влиять на его потребности в уходе и ежедневном расписании.

Хомяки 4-7 недель: идеальный возраст для обучения и ухода
Фото: https://www.akilligundem.com/

С возрастом активность хомяков уменьшается, что может отразиться на их общем здоровье. Поэтому при выборе животного важно обратить внимание на его поведение. Если хомячок выглядит активным и интересующимся окружающим миром, это может указывать на его молодость и хорошее состояние здоровья. Однако если он проявляет пассивность, это может быть признаком каких-либо заболеваний, включая возрастные проблемы, о которых следует задуматься.
 
 
 
 

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников
Почему педаль тормоза бьет по ноге: распространенные причины и решения
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?
Внеземная находка: как древний наконечник стрелы помог определить торговые связи в прошлом?
Внеземная находка: как древний наконечник стрелы помог определить торговые связи в прошлом?
Последние материалы
Хомяки 4-7 недель: идеальный возраст для обучения и ухода
Жульен с грибами без духовки - приготовьте на сковороде
Учитывайте это при посадке жимолости
В Китае предложили Западу хорошенько подумать насчёт конфискации российских активов
Автоэксперты назвали "ежедневную" ошибку водителей при запуске двигателя
Вице-президент США Камала Харрис готова исполнять обязанности Байдена
Американские ученые обнаружили "детский сад" осьминогов у берегов Калифорнии
Как защитить машину от реагентов и соли на дорогах: советы экспертов
Житель Омска осуждён на 16 лет за диверсию по заданию кураторов с Украины
Время вспять: как замаскировать седые волосы с помощью окрашивания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников