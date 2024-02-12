Почему активность хомяков с возрастом меняется

Хомяки 4-7 недель: идеальный возраст для обучения и ухода

0:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Специалисты рекомендуют выбирать питомцев в возрасте от 4 до 7 недель, так как хомяки этого возраста более поддаются обучению и приручению. Кроме того, возраст питомца может влиять на его потребности в уходе и ежедневном расписании.

Фото: https://www.akilligundem.com/

С возрастом активность хомяков уменьшается, что может отразиться на их общем здоровье. Поэтому при выборе животного важно обратить внимание на его поведение. Если хомячок выглядит активным и интересующимся окружающим миром, это может указывать на его молодость и хорошее состояние здоровья. Однако если он проявляет пассивность, это может быть признаком каких-либо заболеваний, включая возрастные проблемы, о которых следует задуматься.







