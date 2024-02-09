Ревность у животных: причины и как справиться с этой проблемой

Почему животные также могут испытывать ревность: понимаем их эмоции

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не только люди испытывают ревность — это чувство знакомо и животным. Собаки могут проявлять ревность по отношению к тем, кто приковывает внимание их любимого человека. Они могут испытывать неприятные эмоции из-за другой собаки, человека или даже ребенка, который становится центром внимания. Поэтому неудивительно, что кошки также могут столкнуться с этой проблемой. Причины те же, что и у людей: собака может быть обеспокоена тем, что вы нашли другое животное, чтобы уделить ему свое внимание, в то время как раньше вы проводили вместе практически все свое время. Любое животное может оказаться на месте кошки.

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Вторая причина — это легитимное беспокойство за свой личный комфорт. Собака может беспокоиться о том, что новое животное будет конкурировать за еду и другие необходимые для жизни ресурсы. Поэтому поведение собаки можно понять. Обычно несколько недель рядом помогут животным привыкнуть друг к другу, и собака сможет увидеть в кошке не конкурента, а надежного друга.