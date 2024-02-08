Специалисты выяснили, как и почему кошки "разговаривают" с птицами, мелкими животными и насекомыми

Понимая кошек: их коммуникация с фауной и древние инстинкты охотника

Иногда мы забываем, что наши домашние питомцы когда-то были частью дикой природы.

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Недавно кошки чаще всего приобретались с одной целью — защититься от грызунов, которые могли нанести вред урожаю.

Поэтому не удивительно, что у них существует свой способ общения с другими представителями фауны.

Специалисты выяснили, почему кошки "разговаривают" с птицами, мелкими животными и насекомыми. Многие наблюдали, как животное издает странный звук, когда замечает таких "гостей". Он не похож на обычное мяуканье, а напоминает какое-то стрекотание.

Оказывается, в этот момент в домашней кошке просыпается древний хищник, жизнь которого зависела от успеха охоты.

Даже если ваша кошка сыта, это чувство может возникнуть. Ведь многие животные охотились на всякий случай.

Интересно, что этот странный звук чаще всего издается кошкой, которая видит охотничий трофей, находящийся за ее пределами. Животное, кажется, призывает несчастную жертву поближе.

Этот "стрекот" также имеет свое уникальное свойство. В дикой природе животные используют его, чтобы привлечь помощь для охоты у своих сородичей и обеспечить успех.