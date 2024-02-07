Верность питомцев: что показали исследования о связи с людьми

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Почему собаки и кошки важны для нас: удивительные открытия ученых

Зоосфера

Современные люди предпочитают обзаводиться домашними питомцами, потому что это является нашим способом прикоснуться к природе.

Почему собаки и кошки важны для нас: удивительные открытия ученых
Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Владельцы искренне любят своих животных и желают верить, что кошки и собаки испытывают искреннюю симпатию, а не притворяются ради еды и удобства.

На этот вопрос научные исследования смогли дать ответ, изучив случаи, когда домашних животных отдавали другим хозяевам. Полученные выводы могут удивить. Давайте начнем с кошек, которые всегда считались независимыми и непривязанными к людям. По мнению историков, кошки начали жить с людьми из-за доступности пищи: там, где жили люди, было много еды в виде птиц и грызунов.

Однако выяснилось, что кошки не развивают к людям такой степени привязанности, чтобы переживать разлуку с ними. Их стресс вызывается прежде всего изменением обстановки.

Отмечено, что у кошек нет признаков тоски по прежнему хозяину.

А теперь о собаках, о которых ходят легенды о верности. Однако реальность может оказаться не такой романтичной: далеко не все собаки скучают по своим прежним владельцам.

Собаки довольно быстро могут приспособиться к новой семье, особенно если она относится к ним с добротой и заботой, выражая свою любовь.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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