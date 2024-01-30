Веселые зимние занятия для собак: идеи игр и трюков в закрытом помещении

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Игры для собак в холодное время года: секреты разнообразия и веселья в доме

1:29
Зоосфера

В холодное время года владельцы собак стремятся сократить время, проведенное на улице со своими питомцами. Однако у четвероногих друзей все еще бурлит энергия, и им хочется поиграть и проявить активность.

Игры для собак в холодное время года: секреты разнообразия и веселья в доме
Фото: Wikipedia by Jakeburton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Попробуйте разнообразить дни своей собаки увлекательными играми прямо в домашних условиях.

  • Если у вас есть комната с дверью, ведущей наружу, закройте ее, когда ваш пес находится внутри. Пригласите его и предложите попытаться открыть дверь самостоятельно, используя лапу или нос. Заверните его любимые лакомства в пакет и спрячьте их где-то в помещении. Пусть собака играет в прятки, стараясь найти вкусности.
  • Привяжите аппетитное угощение к веревке или шнурку и уберите его под шкаф или в шкафчик. Ваш пес сможет вытащить лакомство, тянув за веревочку. Внимательно следите, чтобы ваш питомец не проглотил шнурок во время игры.
  • Залейте в таз воду, возьмите плавающую крышечку и положите на нее лакомство, а затем отправьте ее в свободное плавание. Разрешите вашему питомцу вытаскивать угощение самостоятельно.
  • Создайте тоннель из табуреток и одеяла, затем научите свою собаку пробегать через него. Используйте лакомства в качестве мотивации.
  • Возьмите полотенце или другую ткань, прикрепите ее к дверному проему так, чтобы ее края касались пола. Пригласите своего питомца и позвольте ему пройти или пробежать сквозь эту "завесу".
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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