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Агрессивные собаки: относительность и Топ-3 пород, которые проявляют недоверие

Опасные породы собак: какие собаки могут проявлять агрессивное поведение

1:36
Зоосфера

Понятие агрессивной собаки относительно и может проявиться даже у представителей самых сильных пород в ласковом отношении к детям, в то время как некоторые породы могут проявить агрессию.

Опасные породы собак: какие собаки могут проявлять агрессивное поведение
Фото: Wikipedia by Petruss is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот топ-3 пород, которые обычно проявляют агрессивное поведение, проявляя недоверие к чужим людям и страстно защищая свою территорию:

  • Немецкая овчарка. Эта порода считается одной из самых популярных и универсальных. Часто используется в качестве сторожа и охранника. У "немецких овчарок" развита бдительность, быстрая реакция и сильная хватка. Собаки этой породы преданы своим хозяевам и готовы защищать их, но при этом могут проявлять агрессию в отношении тех, кто представляет опасность.
  • Бультерьер. Этот пес отличается серьезным внешним видом, с мускулистым телосложением и пронзительными глазами. Порода славится своими бойцовскими предками, что отражается в их реакции, агрессивности к другим животным и физической выносливости. Бультерьеры могут иметь трудности в соседстве с котами, так как могут проявлять агрессию по отношению к ним.
  • Питбультерьер. Традиционно считаются наиболее агрессивными породами, и в некоторых странах их разведение запрещено. Питбультерьеры были изначально выведены для участия в собачьих боях, что сказалось на их врожденной агрессии к другим животным и пониженной чувствительности к боли.

Важно отметить, что собаки этих пород могут успешно социализироваться, выполнять команды, а также играть роли спасателей, охранников и даже пастухов.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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