В Нижегородской области ветврач выбросила из клиники сбитого автомобилем кота

Под Нижним Новгородом ветеринар выбросила сбитого кота на мороз: животное в тяжелом состоянии

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Нижегородской области ветеринарный врач спровоцировала скандал, выбросив сбитого автомобилем кота из клиники в Сокольском районе.

Фото: commons.wikimedia. org by Kitten1234wiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Кот с серьезными переломами был пролечен в ветклинике два дня, затем положен в коробку и оставлен на морозе. Зоозащитники подобрали пострадавшего кота, который получил имя Спайси, и сообщили о его тяжелом состоянии: больные глаза, перелом челюсти, и кровоточащие раны. Об этом сообщает argumenti.ru.

Подробности инцидента опубликованы в Телеграм-канале "Зоопатруль-НН". Врач, известная как "Доктор Ай-болит", не смогла объяснить причины своего поступка, утверждая, что рассчитывала на то, что кот сам найдет путь домой. Ветеринары сейчас проводят лечение Спайси, однако не предоставили прогноз по его выздоровлению.