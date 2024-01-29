В Нижегородской области ветврач выбросила из клиники сбитого автомобилем кота

В Нижегородской области ветеринарный врач спровоцировала скандал, выбросив сбитого автомобилем кота из клиники в Сокольском районе.
Кот с серьезными переломами был пролечен в ветклинике два дня, затем положен в коробку и оставлен на морозе. Зоозащитники подобрали пострадавшего кота, который получил имя Спайси, и сообщили о его тяжелом состоянии: больные глаза, перелом челюсти, и кровоточащие раны. Об этом сообщает argumenti.ru.
Подробности инцидента опубликованы в Телеграм-канале "Зоопатруль-НН". Врач, известная как "Доктор Ай-болит", не смогла объяснить причины своего поступка, утверждая, что рассчитывала на то, что кот сам найдет путь домой. Ветеринары сейчас проводят лечение Спайси, однако не предоставили прогноз по его выздоровлению.
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