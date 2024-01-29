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В Нижегородской области ветврач выбросила из клиники сбитого автомобилем кота

Под Нижним Новгородом ветеринар выбросила сбитого кота на мороз: животное в тяжелом состоянии

0:51
Зоосфера

В Нижегородской области ветеринарный врач спровоцировала скандал, выбросив сбитого автомобилем кота из клиники в Сокольском районе.

Под Нижним Новгородом ветеринар выбросила сбитого кота на мороз: животное в тяжелом состоянии
Фото: commons.wikimedia. org by Kitten1234wiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Кот с серьезными переломами был пролечен в ветклинике два дня, затем положен в коробку и оставлен на морозе. Зоозащитники подобрали пострадавшего кота, который получил имя Спайси, и сообщили о его тяжелом состоянии: больные глаза, перелом челюсти, и кровоточащие раны. Об этом сообщает argumenti.ru.

Подробности инцидента опубликованы в Телеграм-канале "Зоопатруль-НН". Врач, известная как "Доктор Ай-болит", не смогла объяснить причины своего поступка, утверждая, что рассчитывала на то, что кот сам найдет путь домой. Ветеринары сейчас проводят лечение Спайси, однако не предоставили прогноз по его выздоровлению.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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