Собака и человек: как распознать, что ваш питомец считает вас своим лидером

Ваш пушистый вожак: пять признаков доминирования собаки и как справиться

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Неоспоримо, что у собак присутствует склонность к доминированию, и далеко не каждого человека они готовы признать их своим вожаком.

Фото: Wikipedia by Wilfredor is licensed under Creative Commons

Интересный момент заключается в том, что эта особенность присуща не только "серьезным" породам, таким как кавказская овчарка или бойцовские псы, но и миниатюрным, таким как померанский шпиц или йоркширский терьер.

Тем не менее, существует пять характерных признаков, по которым можно определить, что собака видит в человеке своего лидера:

1. Во время прогулки она не тянет вас вперед, заставляя вас буквально лететь за ней: в соответствии с правилами стаи, которые придерживаются собаки, вожак идет впереди, а остальные следуют за ним.

2. При возвращении домой питомец не бежит впереди вас, стремясь "ворваться" в открытую дверь: сначала он пропускает человека, а затем входит сам.

3. Вы можете спокойно подойти к его миске с едой и даже взять у нее что-то: никакой агрессии или негативной реакции не происходит.

4. Собака всегда подчиняется вашим командам и приходит, когда вы ее зовете. Исключением являются лишь некоторые породы, например, акита-ину, которые могут проигнорировать приказ, если не видят в нем смысла.

5. Питомец старается лечь спать рядом, но не на вашем месте. Часто собака выбирает место в спальне, которое может быть не самым удобным.