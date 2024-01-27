Секреты успешной реабилитации: пять ключевых моментов после кастрации кота

Как правильно ухаживать за кастрированным котом: пять важных советов после операции

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Решение на кастрацию кота — это серьезная ответственность. Часто после проведения этой процедуры требуется особый уход за вашим питомцем.

Фото: Wikipedia by ntiti

Прежде чем посетить ветеринарную клинику, рекомендуется изучить следующие советы для хозяев кастрированных котов.

После наркоза. В большинстве случаев операции проводятся утром, и ваш пушистый друг может оставаться в клинике еще полдня, восстанавливаясь от наркоза.

Необычное поведение. После кастрации вы можете столкнуться с необычным поведением вашего кота. Он может проявлять агрессию, рычать, прижимать уши. Это нормальные последствия наркоза, и ваш кот может временно испытывать даже галлюцинации. Учтите это при транспортировке питомца домой, предпочтительно использовать машину или такси, так как поездка в общественном транспорте может быть некомфортной для обоих.

Ограничение активности. Не допускайте, чтобы ваш кот прыгал по мебели в доме, чтобы предотвратить возможные травмы. Позвольте ему находиться в укромных местах, таких как под кроватью или за диваном.

Общее самочувствие. Внимательно следите за общим самочувствием кота. Он может быть вялым и не интересоваться едой в первое время, что является нормой. Однако, если появляется рвота или другие признаки, свидетельствующие о проблемах, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Вам должны предоставить информацию о том, какие симптомы являются нормальными после операции, а какие требуют внимания.

Гигиена. В большинстве случаев не потребуется обработка швов, но ветеринар должен предупредить вас, если это необходимо. Соблюдайте правила гигиены, избегайте выпускать кота на улицу, пока швы полностью не заживут. Вскоре ваш пушистый друг полностью избавится от воздействия половых гормонов и вернется к обычной, бодрой жизни.